Cambios no percorrido de dúas procesións da Semana Santa

A Semana Santa pontevedresa completou este venres unha xornada de numerosas actividades entre as que destacaba a procesión da Virxe das Dores desde a Igrexa de San José en Campolongo, organizada pola Confraría dA nosa Señora do Amor Fermoso.

Malia a chuvia que se iniciou a últimas horas da tarde, os participantes decidiron realizar o percorrido arredor do templo relixioso a ritmo acelerado.

A xornada culminou co tradicional Viacrucis na Real Basílica de Santa María a Maior, onde a Confraría do Espírito Santo celebrou o seu último percorrido coresmal.

O acto, que comezou tras a misa das 20:00 horas, mantivo a versión en galego do texto de Paul Claudel, adaptada polo profesor e fundador da Confraría, José Filgueira Valverde.

Os fieis confrades, ataviados con vestimenta procesional, escoltaron a cruz guía durante o catorce estaciones con acompañamento musical.

A Xunta Coordinadora anunciou tamén este venres cambios nos itinerarios de dúas das procesións iniciais da Semana Santa pontevedresa, despois do traslado da Borriquita prevista para este domingo 13.

O Luns Santo, a Procesión do Cristo do tres caídas partirá ás 20:30 horas desde a Igrexa de San Bartolomeu, percorrendo as rúas Sarmiento, Pasantería, Naranjo, paseo Antonio Odriozola, Michelena, Bastida, Tetuán, Don Filiberto, Manuel Quiroga, Soportais, paseo Antonio Odriozola, Laranxo, Pasantería e Sarmiento, coa participación da confraría da Vera-Cruz.

Para o Martes Santo, a Procesión de Jesús Nazareno e María Santísima da Esperanza iniciará o seu percorrido ás 21:00 horas, tamén desde San Bartolomeu, tras a misa da Confraría do Silencio.

O novo itinerario será por Sarmiento, Real, Curros Enríquez, Soportais, paseo Antonio Odriozola, Laranxo, Pasantería e Sarmiento, contando coa participación da compañía do noso Padre Xesús do Silencio e a Confraría da nosa Nai da Maior Dor.