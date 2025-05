A campaña do 25N elaborada polo alumnado de Publicidade poderase ver en Sanxenxo

Sanxenxo será un do cinco municipios, xunto con Ponteareas, Moaña, Lalín, e Redondela, que recorrerán á campaña contra a violencia machista que, con motivo do 25N, elaborou alumnado do máster en Publicidade que se imparte no campus de Pontevedra.

Esta campaña, impulsada a petición da Subdelegación do Goberno, está enfocada a previr a "dobre vitimización" que sofren as mulleres inmigrantes.

O subdelegado, Abel Losada, explicou que na primeira reunión coa decana da Facultade de Comunicación, Emma Torres, "démoslle moitas voltas" até decidir este enfoque.

"Nada facía presaxiar que poucos meses despois unha muller marroquí, Fadoua, ía ser asasinada en Moaña", destacou Losada na presentación desta iniciativa.

A decana, pola súa banda, subliñou a importancia de participar en iniciativas como esta porque a concienciación social en materia de violencia machista "non debe desatenderse nunca", xa que se trata dun problema "que debe visibilizarse".

Presentación da campaña do 25N do alumnado de PublicidadeUniversidade de Vigo

Torres, en relación a este traballo educativo, explicou que "agora os concellos son os nosos clientes e imos entregarlles campañas acabadas e profesionais".

No caso de Sanxenxo, o municipio apostará pola iniciativa "A linguaxe da violencia é universal. A resposta tamén o é".

Con esa idea, o proxecto formulado polo alumnado engloba un conxunto de accións, como a colocación de materiais informativos en diferentes servizos e espazos públicos.

O alcalde, Telmo Martín, asegurou que o goberno municipal implicarase "a fondo" para que esta campaña teña impacto en todo municipio.

"Trátase de visualizar a resposta colectiva e unánime contra a violencia de xénero e de mostrar que esta loita nos une e nos fai máis fortes", engadiu Martín, que puxo en valor a colaboración "constante e absoluta" do seu goberno coas vítimas.