O Concello de Cuntis iniciou esta semana a campaña primaveral de rozas de camiños e pistas municipais.

Aínda que ao longo de todo o ano un tractor permanece en servizo para limpar a rede viaria, nomeadamente nas pistas forestais de titularidade municipal e nas zonas de concentración parcelaria

Cada ano por esta época na que a vexetación crece en maior medida, actívase un programa especial de rozas que se intensifica coa incorporación dos tres tractores do parque móbil municipal.

Así mesmo as brigadas acometen limpezas manuais en carreiros e outros camiños.

Como sinalou o alcalde, Manuel Campos, "conservar os viais en bo estado de limpeza é un dos obxectivos que nos marcamos dende o primeiro momento no goberno municipal debido á importancia que isto ten para a calidade de vida da veciñanza, especialmente do rural".

Así, o obxectivo do programa é o de conservar en boas condicións a rede viaria nun momento no que a vexetación prolifera de maneira especial, favorecendo as comunicacións entre as parroquias grazas á mellora da visibilidade e da seguridade viaria que se consegue a través das rozas.

Ademais, manter as marxes das estradas limpas de vexetación tamén contribúe á loita contra os incendios forestais.

O alcalde sinalou que "esta campaña supón para o Concello un esforzo importante debido á gran cantidade de quilómetros de pistas e estradas sobre os que é preciso actuar, por iso nos centramos en executalo con moita planificación para chegar a todos os lugares e obter os mellores resultados en beneficio dos veciños e veciñas".