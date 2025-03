Recuperan as visitas guiadas polo centro histórico de Cuntis

A Oficina de Turismo de Cuntis retoma as visitas guiadas ao centro histórico.

Con este ciclo de visitas ofrecerase a oportunidade de descubrir a historia e segredos que esconden as rúas e edificios da vila termal.

Será a partir do próximo 4 de abril.

Desde entón cada venres ás 11.30 horas veciños de Cuntis e visitantes poderán mergullarse na historia de Cuntis coas explicacións do técnico da Oficina de Turismo.

"Queremos invitar a todos a redescubrir o casco histórico de Cuntis e a deixarse sorprender pola súa beleza e os seus segredos", afirma o alcalde, Manuel Campos.

Para o rexedor "estas visitas guiadas son unha excelente maneira de conectar co noso pasado e de valorar o patrimonio que nos deixaron os nosos antepasados".

As visitas guiadas, de balde, terán unha duración aproximada dunha hora con grupos dun mínimo de 10 persoas e un máximo de 30.

O punto de encontro para a ruta será a Oficina de Turismo, lugar no que se poderá solicitar información e reservar praza, así como no teléfono 615 193 391 ou no correo electrónico [email protected].