Cuntis recibe finaciación estatal para proxectos ambientais e melloras en telecomunicacións

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, visitou este venres o Concello de Cuntis para supervisar as diversas actuacións que se están desenvolvendo na zona e que están financiadas polo Goberno de España en materia de medio ambiente e telecomunicacións.

Un dos proxectos crave é a limpeza e plantación de especies autóctonas ao longo de 23 quilómetros dos ríos Umia e Galo, unha iniciativa que tamén abarca os Concellos de Forcarei e Moraña.

Cun orzamento de 1.980.145 euros, esta actuación, financiada polo Ministerio de Transición Ecolóxica con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España (PRTR), busca mellorar a saúde dos ríos e preparalos para facer fronte ás crecidas.

Durante a súa visita, na que tamén estiveron o alcalde, Manuel Campos, e a concelleira Conchi Campos, Losada informou que estes fondos foron transferidos á Xunta tras os acordos adoptados na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 20 de xuño de 2022 e serviron para impulsar a principal actuación de limpeza nesta conca fluvial.

Manuel Campos, Conchi Campos e Abel LosadaSubdelegación do Goberno

Con todo, lamenta que até agora o goberno autonómico só realizou unha limpeza e foi fai 3 anos no Concello da Estrada cun orzamento moi inferior.

Por último, o subdelegado informou de que a Consellería de Medio Ambiente optou por adxudicar as obras directamente á empresa pública "Seaga", en lugar de licitalas en concorrencia competitiva.

O prazo de execución é de 24 meses.

COBERTURA MÓBIL EN CUNTIS

Neste caso, e co obxectivo de mellorar a cobertura no municipio, instalarán módulos coa tecnoloxía do Plan ÚNICO-5G do Goberno de España nas antenas da rúa Bernardo Sagasta e o núcleo de Sebil.

Ademais, construirá unha nova torre repetidora 5G en Mesego, pondo fin aos problemas nesta zona.

O investimento total do Goberno nacional na provincia ascende a 3,3 millóns de euros.

Finalmente repasaron o impacto do Plan ÚNICO-Banda Ancha, que financiará a chegada da fibra óptica a 66 vivendas en núcleos rurais de Cuntis, achegando ao municipio á plena cobertura de banda ancha.