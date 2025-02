Sete mil árbores e dous millóns de euros para restaurar as bacías dos ríos Umia e Gallo

Ao redor de dous millóns de euros investirá a Xunta de Galicia nunha actuación para restaurar a conca do río Umia, ao seu paso polos municipios pontevedreses de Caldas de Reis, Cuntis e Forcarei, onde se plantará un sete mil árbores.

O obxectivo desta actuación, que executará Augas de Galicia até o primeiro semestre de 2026, é mellorar o comportamento de toda a conca deste río ante posibles inundacións, segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Durante unha visita á zona alta do río Gallo, afluente do Umia, en Cuntis, Vázquez detallou que esta restauración fluvial abordarase nas dúas marxes do río Umia, un tramo de 23 quilómetros, e nos 15 quilómetros de extensión do Gallo.

Os traballos previstos inclúen a retirada de árbores caídas e de biomasa acumulada nas canles que obstaculizan a libre circulación da auga, a retirada de residuos alleos ao ecosistema ou a recuperación de zonas degradadas mediante a realización de tratamentos silvícolas.

Ademais, eliminarase especies exóticas invasoras e plantaranse preto de 7.000 árbores de especies autóctonas, entre eles carballos, loureiros, fresnos, castiñeiros e frondosas.

Visita das autoridades aos traballos de restauración da conca do río GalloXunta de Galicia

A maiores procederase á derriba de infraestruturas obsoletas e á recuperación e protección de zonas de ribeira mediante técnicas de bioenxeñería, intervencións que axudarán tamén a facilitar o libre discorrer das augas.

A titular de Medio Ambiente no goberno galego destacou que esta intervención mellorará a calidade do solo e a composición do terreo incrementando a retención de auga, laminando os efectos dos crecementos no caudal e reducindo a velocidade dos posibles torrentes.

"A intención é crear un bosque de ribeira consolidado nas marxes de ambos os ríos", subliñou Ángeles Vázquez, zonas arboradas que terán un "papel fundamental" para mitigar o impacto de posibles desbordamentos ante intensas precipitacións.

Vázquez lembrou que o río Gallo está declarado como área de risco potencial e significativo de inundación e a Xunta xa está a abordar co Concello de Cuntis facer fronte a eses riscos de inundación coa creación dunha zona de inundación controlada.

Plantar vexetación de ribeira na contorna dos ríos, engadiu a conselleira, permite ademais a creación de corredores verdes e zonas refuxio para a fauna, achegando importantes beneficios sociais e ambientais para os ecosistemas fluviais e as comunidades próximas.