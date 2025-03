Case 400.000 euros destinará Vilagarcía para humanizar todo o ámbito da Rúa Vilaboa

Unha plataforma única que dea prioridade aos peóns e sexa totalmente accesible. Así será a nova configuración da Rúa Vilaboa, en Vilagarcía de Arousa, e todo o seu ámbito.

As obras de humanización que impulsa o goberno municipal custarán uns 395.000 euros e suporá actuar sobre un espazo duns 1.300 metros cadrados.

Esta actuación creará unha plataforma única fronte ao edificio de Procoarsa, o cambio do sentido da circulación para acceder a esa zona, agora dende a Rúa Muiñeira ou dende Veiga de Abaixo, e a creación dun espazo de lecer xunto a fonte e o lavadoiro en Travesía da Fonte.

O prazo de execución é de seis meses, segundo explicou o alcalde, Alberto Varela, que destacou que esta humanización "cambiará completamente" o aspecto deste barrio.

Os técnicos que elaboraron o proxecto constataron que a Rúa Vilaboa, que é a que máis cambios experimentará, contaba cun asfalto moi desgastado, onde os vehículos e aparcamentos roubaban protagonismo aos peóns.

De feito, as beirarrúas son moi estreitas, contan con diferentes acabados, están a distintas alturas ou incluso non existen nalgúns tramos.

Por este motivo, prevese a creación dunha nova rúa composta por unha plataforma única con prioridade para peóns e totalmente accesible, feita de formigón armado e aglomerado, similares a outras do centro urbano.

En concreto, actuarase ata a altura da vivenda número 28, xusto no cruzamento coa Rúa Muiñeira. Aproveitando a obra, tamén se levará a cabo unha mellora nos servizos de abastecemento de auga, saneamento, pluviais, baixa tensión e iluminación.

A maiores, e co obxectivo de reforzar e mellorar a seguridade viaria, farase un cambio de sentido de circulación, de tal xeito que os vehículos xa non accederán por diante do edificio de Procoarsa- agás os que vaian ao parking-.

Agora, os usuarios terán que entrar, ou dende a rúa Muiñeira, que pasará a ser só de subida, ou dende Veiga de Abaixo, na que tamén se mellorará o firme.

Por outra banda, actuarase na primeira parte de Travesía da Fonte, en concreto no entorno dos elementos patrimoniais, que son a fonte e o lavadoiro. Nesta zona proponse unha calzada e beirarrúas de pedra con acabado abuxaradado.

A idea é manter o carácter tradicional da área e, a maiores, instalaranse bancos e xardineiras para crear un novo espazo de lecer na zona. Esta rúa non cambiará o sentido de circulación, que continuará sendo unha zona de paso que desemboque en Pablo Picasso.