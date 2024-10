O Concello de Pontevedra anuncia 26 prazas na súa oferta pública de emprego para 2024

O Concello de Pontevedra aprobou unha nova Oferta Pública de Emprego (OPE) para 2024, tal como foi anunciado trala xunta de goberno local.

En total, ofértanse 26 prazas das 535 que compoñen o cadro de persoal municipal, que actualmente conta con arredor de 480 traballadores en activo.

Segundo detallou o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, esta OPE inclúe 12 prazas de promoción interna, 13 de acceso libre e 1 praza de mobilidade na Policía Local.

Destas prazas, dúas estarán reservadas para persoas con discapacidade, unha delas específica para discapacidade intelectual.

Prazas ofertadas

A oferta estrutúrase da seguinte forma:

Escala de Administración xeral:

1 Técnico/a A1 (promoción interna)

3 Técnicos/as medios A2 (promoción interna)

6 Administrativos/as C1 (3 acceso libre / 3 promoción interna)

5 Auxiliares C2 (2 acceso libre / 3 promoción interna)

2 Subalternos AP (acceso libre)

Escala de Administración especial:

1 Técnico/a medio en relacións laborais A1 (acceso libre)

1 Traballador/a social A2 (acceso libre)

1 Axente de Igualdade A2 (acceso libre)

1 Técnico/a Auxiliar de Proxectos C1 (acceso libre)

1 Policía C1 (mobilidade)

1 Oficial canteiro/a C2 (promoción interna)

1 Oficial condutor mecánico/a C2 (promoción interna)

2 Operarios/as AP (acceso libre)

Temporalidade e estabilización do emprego público

Un dos aspectos destacados por parte de Lores foi a baixa taxa de temporalidade do Concello de Pontevedra, situada nun 4,85% para prazas estruturais.

Esta cifra é moi inferior á media doutras entidades públicas, como as administracións autonómicas, que superan o 30%, e a maioría de concellos, con taxas superiores ao 10%, segundo indicaba o rexedor.

"Mentres as administracións do Estado teñen unha temporalidade media por riba do 20%, Pontevedra é pioneira en manter estas cifras por debaixo do 5%", subliñou Lores, quen tamén apuntou que a interinidade, aínda que difícilmente reducible a cero, debe manterse en cifras asumibles.

Ademais, mencionou que se cubrirán nove prazas interinas na Policía Local a través da Academia Galega de Seguridade Pública, que está situada na Estrada.