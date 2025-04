Creatividade e sustentabilidade no centro da Semana CREA 2025 en Pontevedra

A Universidade de Vigo, a través do seu Campus de Pontevedra, daba inicio este martes 22 de abril á Semana CREA 2025, unha iniciativa que se estenderá ata o venres 25 co obxectivo de promover a creatividade, a innovación e a reflexión sobre os futuros sostibles.

Baixo a lema "Pensarmos futuros sustentables", a programación reúne unha decena de conferencias, obradoiros, cine e actividades abertas a toda a cidadanía, en colaboración con diferentes institucións e asociacións da cidade.

Na xornada inaugural, estiveron presentes Eva María Lantarón, vicerreitora do Campus de Pontevedra; Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra; e Ana Belén Fernández Souto, directora de área do Campus de Especialización CREA, quen destacaron a importancia desta semana para visibilizar o talento e a creatividade en ámbitos como a moda, o deseño, a publicidade e as artes visuais.

Fernández Souto subliñou que "a Semana CREA busca crear conciencia ao redor da sustentabilidade e promover un pensamento crítico e reflexivo sobre o futuro". A responsable do Campus CREA agregou que "buscamos espazos diversos, non só dentro da universidade, senón tamén na cidade, como o Museo Provincial ou a asociación Kentada, para chegar a un público máis amplo e fomentar a participación".

O programa inaugural inclúe unha conferencia de Elisa Palomino, investigadora e deseñadora con máis de 25 anos de experiencia en firmas de renome como Dior e John Galliano, para abordar temas relacionados con moda e antropoloxía na Facultade de Belas Artes.

Rafael Domínguez, Eva María Lantarón e Ana Belén Fernández na apertura da Semana da CreatividadeBrais Porto Abalde

Ademais, a propia artista desenvolveu na mañá do martes o obradoiro "Materiais sustentables: tradición versus greenwashing". Así mesmo, desde esta mesma xornada, púxose en marcha o curso "Las hierbas que él arrojó", este último en colaboración coa asociación Kentada, que continuará ata o venres, día en que, ás 20:00 horas, se inaugurará unha exposición neste espazo artístico situado en Rúa da Barca, 14.

Rafael Domínguez resaltou que "as universidades deben ser un valor en alza, apoiando a creatividade e o pensamento crítico, que enriquece a educación e a sociedade en xeral". Así mesmo, lembrou a participación do recoñecido publicista Toni Segarra, considerado un dos maiores creativos do século XX en España, quen ofrecerá unha conferencia o xoves 24 ás 19:00 horas no auditorio do Museo de Pontevedra acompañando a outros expertos para reflexionar sobre a publicidade e o deseño sostible.

Pola súa banda, Eva María Lantarón destacou a colaboración institucional e o carácter estratéxico do Campus CREA, que busca consolidarse como un referente en creatividade e sustentabilidade. "O noso obxectivo é que esta semana sirva para dar maior visibilidade ás titulacións do Campus de Especialización en Creatividade, como Deseño, Belas Artes e Publicidade, e fortalecer a transferencia de coñecemento cara á sociedade", afirmou.

A aposta polo Campus CREA terá a súa continuidade a próxima semana coa celebración, por primeira vez, da Olimpíada de Creatividade, que reunirá a estudantes de cinco institutos galegos, divididos en dez equipos.

Así mesmo, anunciou que xa está aberta a convocatoria para os Premios CREA, que recoñecen a investigación e a creatividade no ámbito universitario, con candidaturas abertas ata o 31 de xullo.

O programa completo da Semana CREA 2025 en Pontevedra pode consultarse na páxina do DUVI, onde tamén se detallan as datas e horarios de cada actividade. Salvo os talleres, que precisan inscrición previa, o resto de actividades son de entrada libre ata completar capacidade.