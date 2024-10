Críticas do PP polo "abandono" do barrio de Valdecorvos

O portavoz do grupo municipal do PP, Rafa Domínguez, criticou o "abandono" do barrio de Valdecorvos por parte do Concello de Pontevedra, ao que esixe "a súa mellora urxente".

Domínguez visitou esta urbanización xunto á concelleira popular Beatriz Rey e lamentou a imaxe "desoladora" da contorna da rúa das Fragas.

Segundo sinalaron, nesta zona a maleza invade as beirarrúas e as escaleiras que baixan á rúa Prado Novo. Ademais, a falta de iluminación con farois apagados de noite é "terrible" e a limpeza "brilla pola súa ausencia", entre "unha infinidade de irresponsabilidades".

O Partido Popular considera que ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores "non lle preocupa a sensación de inseguridade dos veciños" que están "moi decepcionados coa falta de atención por parte do Concello" xa que "non se cumpren nin os estándar mínimos de calidade", que esixe a oposición.

O PP compara a "falta de mantemento do Concello" co "impulso da Xunta" a este barrio que, segundo destacaron, o goberno galego marcou como "prioritario" para a creación de nova vivenda protexida.

Por último, desde o PP entenden como unha "falta de respecto" que o Concello non conteste aos escritos que presentan os veciños coas súas queixas ou solicitudes.