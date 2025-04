A dársena portuaria de Marín estrea o seu novo pantalán

As obras de mellora ambiental da dársena portuaria de Marín, o punto máis cercano do centro urbano co mar, xa están na súa recta final.

A alcaldesa, María Ramallo, e o concelleiro de Urbanismo, Manuel Santos, supervisaron este xoves o estado actual destes traballos, unha actuación que se centra na lámina de agua.

Foi xusto no momento no que os responsables desta obra estaban a colocar o novo pantalán.

Ramallo destacou que este proxecto é unha das "apostas firmes" do goberno municipal pola recuperación de toda a zona que conecta a Praza de España co Paseo Alcalde Blanco.

A actuación que se está abordando ten dúas partes diferenciadas: por unha banda, a recuperación ambiental da zona acuática, que é na que se está traballando nestes momentos, e, por outra, a mellora urbana do entorno, que será o seguinte que se licitará.

Obras de mellora ambiental da dársena portuaria de MarínConcello de Marín

Ata este momento, a lámina de auga presentaba un estado descoidado coa presenza de neumáticos, fondeos, amarres e restos de obra, como cascallos, ladrillos e bloques de construción.

"Agora xa é evidente a limpeza da auga e do fondo", subliñou a alcaldesa, que explicou que a empresa encargada dos traballos realizou varios aportes de area.

Está previsto que esta sexa unha praia natural, na que suba e baixe a marea exactamente como o fai no resto do litoral, "e que nos permita desfrutar do máis importante da nosa identidade, o mar, en pleno centro urbano", engadiu a rexedora de Marín.

O custe desta obra foi de 248.000 euros, que foron financiados a través do plan de sostibilidade turística, que reserva outros 300.000 euros para toda a urbanización do entorno.