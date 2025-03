O delfín arousán que Alba Flores e Óscar Jaenada apadriñaron para David Broncano

A Broncano, a partir de agora, será posible velo nadar habitualmente en augas da ría de Arousa. Pero non, aínda que as súas orixes, como el mesmo contou, están en Rianxo, non se trata do popular presentador de La Revuelta de TVE.

Os actores Alba Flores e Óscar Jaenada,protagonistas da serie Punto Nemo que se rodou no Grove, quixeron facer un peculiar agasallo a David Broncano aproveitando o seu paso polo programa. Apadriñaron no seu nome un delfín.

"Tróuxenche un delfín", explicaba Flores ao comezar a entrevista, sacando un animal de peluche dunha bolsa. Pero o verdadeiro agasallo non era ese, senón o certificado que acredita que un delfín avistado "máis de noventa ocasiones" na Ría de Arousa ía levar o seu nome.

Este obsequio tiña a súa explicación. Na serie, que Prime Vídeo estreará este venres, Alba Flores interpreta a Nazaré, unha bióloga mariña. Para preparar este papel, contactou no seu día cos responsables do instituto de investigación de delfíns que ten a súa sede no Grove.

Foi o Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI), por tanto, o organismo que expediu o certificado de apadriñamento deste delfín que, segundo relatou a actriz, naceu en 2015 e "encántalle pasar tempo entre outros machos".

🐬Un delfín chamado Broncano



Por un momento pensaba que era como o agasallo de Bertín Osborne co cabalo e ía ter que manter outro animal.

"Así é. Xa ves este programa", bromeou Broncano, que a continuación detallou que "nacín alí" cando Flores contou que ao seu alter ego adóitaselle ver pola ría de Arousa e que "como lle gusta moito explorar tamén se lle viu noutras rías do sur de Galicia".

Desde o BDRI explican que calquera persoa pode apadriñar un delfín ou unha balea das avistadas en Galicia, unha forma simbólica de colaborar nos seus proxectos de investigación, que contribúen ampliar o coñecemento sobre a conservación da biodiversidade mariña.

A doazón para apadriñar un delfín é de 50 euros e é válida por un ano. Tamén se pode optar por doar 200 euros, o que lle permitiría nomear o delfín que apadriña, pasando a formar parte dos seus rexistros.