Detido un mozo de 20 anos por acosar sexualmente a un menor de 13 por internet

A Garda Civil detivo un mozo de 20 anos, veciño de Xixón (Asturias), como presunto autor dun delito contra a liberdade sexual dun menor de 13 anos, segundo informan fontes oficiais da Comandancia de Pontevedra.

A investigación, denominada operación "Fariseo", iniciouse en febreiro do pasado ano tras a denuncia presentada polos pais da vítima.

O caso foi asumido polo Equipo de Investigación Tecnolóxica da Unidade Orgánica da Policía Xudicial (EDITE) da Comandancia de Pontevedra.

Segundo a investigación, o detido utilizaba métodos telemáticos para contactar con menores con fins sexuais.

O seu modus operandi consistía en solicitar fotografías e vídeos de contido erótico sexual ás súas vítimas, producidos por eles mesmos. Unha vez recibidos estes arquivos, o presunto autor compartía cos menores outros contidos de alto grao sexual explícito, gañándose gradualmente a súa confianza.

O obxectivo final do acusado era involucrar os menores en actividades sexuais, chegando a intentar concertar encontros reais coas vítimas para manter relacións sexuais.

As actuacións coordináronse co Xulgado de Instrución número Un e a Fiscalía de Pontevedra. Tras a súa detención, o mozo quedou en liberdade con cargos, coa obriga de presentarse ante a autoridade xudicial cando sexa requirido.

CONSELLOS

A Garda Civil aproveita para emitir unha serie de recomendacións ante este tipo de delitos, entre as que destacan manter unha comunicación fluída entre pais e menores, indicar aos menores que non borren as conversas e que garden capturas de pantalla, animar os menores a falar destes temas sen medo a represalias, e presentar sempre denuncia ante a autoridade competente.

As autoridades insisten en que a comunicación, a educación e o apoio da contorna próxima son as ferramentas máis eficaces para previr consecuencias graves emocionais ou psicolóxicas nos menores, como sentimentos de culpa, baixa autoestima, depresión, e nos casos máis graves, autolesións ou intentos de suicidio.