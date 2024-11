Diana Nogueira: "Non podemos esquecernos das persoas que temos máis cerca e que tamén nos necesitan"

A presentadora, actriz e modelo Diana Nogueira toma a substitución de Iago Aspas como madriña da Fundación Provincial Banco de Alimentos para a Gran Recollida 2024, fixada para os días 22 e 23 de novembro.

Como tal presentouse este martes no almacén pontevedrés do Banco e fixo un chamamento á poboación para que se anote como parte do voluntariado que faga posible esta iniciativa solidaria, pois aínda non chegaron á cifra de 500 que se marcou a Fundación na zona de Pontevedra.

Nogueira mostrouse "moi honrada" por ser a embaixadora desta "marea azul" que encherá os supermercados pontevedreses co obxectivo de igualar os 325.000 quilos de alimentos recadados en 2023, pois suporá garantir a alimentación de arredor de 20.000 persoas en situación de vulnerabilidade na provincia até a primavera de 2025.

A nova madriña lembrou os complicados momentos que se están vivindo na zona de Levante pola DANA, nos que a Fundación "está a axudar de maneira incrible" como depositaria de todos os alimentos que están a recoller institucións, entidades e colectivos, pero fixo un chamamento á solidariedade cos máis próximos, pois "non podemos esquecernos das persoas que temos máis cerca e que tamén nos necesitan".

Tamén apelou á xenerosidade dos pontevedreses, "que cada un, na medida do que poida, aínda que sexa pouquiño, axude".

O vicepresidente da Fundación, Polo Quinteiro; e o responsable da delegación, José Luís Doval, explicaron que nomearon madriña á actriz pola súa "proximidade e coñecemento profundo de Galicia", o que permitirá que sexa "gran altofalante da GR2024".

Aínda que a resposta ao chamamento de voluntariado realizada semanas atrás está a ser importante, desde a Fundación lembran que aínda necesitan un último empuxón para cubrir os 125 supermercados en toda a provincia.

Para ser voluntario ou voluntaria só hai que dispor de catro horas libres e darse de alta en www.bancoalimentosvigo.org ou chamar directamente ao teléfono 986 263022.