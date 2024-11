Quilos de axuda pontevedresa para os afectados pola DANA: "Todo o que se faga é pouco; é unha traxedia inmensa"

Os irmáns Nuria e José apenas podían conter as bágoas este luns cando saíron da sede de Afundación en Pontevedra. Acudiron a achegar o seu gran de area para os afectados pola DANA e, cando quixeron explicar os seus motivos, romperon.

A súa axuda chegou en forma dun carro cargado de alimentos, unha achega "polo que está a pasar alí", pero a emoción invadiunos pensando nos seus recordos en Valencia -"estivemos moito tempo indo alí en Nadal"- e pola gravidade do que está a suceder.

"Gustaríanos que se fose a situación ao revés a xente nos axudase tamén, xa non é porque sexa Valencia", explica Nuria, que sostén que moitas veces "non custa nada" sacar un oco para axudar.

Durante os últimos días, centos de pontevedreses sacaron o seu oco particular para acudir á sede de Afundación, punto no que se recollen alimentos e material de limpeza e hixiene que logo se entregarán ao Banco de Alimentos de Valencia.

Recollida de alimentos e produtos de limpeza e hixiene no Café Moderno Mónica Patxot

Até o domingo, recolléronse 2.471 quilos de comida e 5.498 unidades de produtos que resultan difíciles de contabilizar por peso, como os de hixiene íntima ou infantil, produtos de limpeza ou recipientes de pequeno tamaño.

Durante este luns, a chegada de achegas foi continua. Moitos evitaron á prensa, aínda que quixeron aclarar a importancia de colaborar "porque nos pode pasar a calquera".

Persoal de Afundación recolle as doazóns na sede central e tamén no Café Moderno, onde van organizando e contabilizando todo o que reciben.

Alimentos non perecedoiros como galletas, pasta, legumes e arroz, cereais, produtos sen gluten ou sen azucre, leite, auga, zumes, latas de conserva, embutidos, froitos secos ou alimentos infantís vanse acumulando. Á beira, produtos de limpeza e hixiene, como xel hidroalcohólico, antiséptico, alcol, auga oxigenada, comprimidas, tampones, toallitas íntimas, xel ou champú.

Todo é ben recibido, aínda que, seguindo as indicacións do Banco de Alimentos de Valencia, desde Afundación recomendan non doar roupa. Si se está pedindo agora, de forma puntual, calzado impermeable.

Quen se achega a doar busca "axudar" e non consegue ocultar a súa emoción. É habitual que os ollos se lles enchan de bágoas. A Ángeles a emoción invadiuna ao lembrar "a dor que me produce todo o que vai pasar esa xente e o que queda por construír",

Levou conservas, galletas e "chocolate para os nenos" e ten intención de realizar tamén unha achega económica para tentar colaborar ante a "auténtica desgraza" que se está vivindo.

"Non sabe un nin que facer porque todo o que se faga é pouco e é unha traxedia inmensa e máis que vai haber aínda, sobre todo as vidas humanas" reflexiona esta pontevedresa.

Ana é outra das doantes anónimas que levou un carro cheo este luns "porque a xente precisa axuda e xa que os gobernos non toman a acción, pois tomámola os cidadáns".

Valencia é unha cidade "moi especial" para ela, pois viviu alí moitos anos e aínda conserva amigos, pero, á marxe dese vínculo, chama a poboación a "moverse". Ela achegou produtos de primeiros auxilios como tiritas ou vendas, material de limipieza, artíclos de hixiene íntima e infantil e sacos de alimentos para mascotas.

Nestes momentos, Afundación está a recoller material no marco dle programa solidario 'Cultura por alimentos', pero non saben cando se realizará o envío, pois os tempos os marca o Banco de Alimentos de Valencia.

Quizais acabe enviándose dentro duns días, cando a onda inicial de solidariedade váiase reducindo e a axuda segue sendo necesaria nas distintas zonas afectadas.