Diego Murillo recibe o título de Colexiado de Honra do Colexio de Farmacéuticos de Guipúscoa pola súa defensa dos profesionais sanitarios

O presidente de Honra de A.M.A. e presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo, foi distinguido co título de Colexiado de Honra do Colexio de Farmacéuticos de Guipúscoa, máxima distinción que outorga a organización colexial, "pola súa longa traxectoria en defensa dos profesionais sanitarios potenciando sempre a colaboración interprofesional".

A entrega deste recoñecemento tivo lugar durante a celebración da Farmafesta 2024, que reuniu, no Palacio Miramar de San Sebastián, a máis de 200 profesionais farmacéuticos e doutros ámbitos sanitarios, así como a autoridades do ámbito político e social. Entre os asistentes destacaron a presenza da delegada do Goberno no País Vasco, Marisol Garmendia; o director de Farmacia da Consellería de Saúde do Goberno vasco, Jon Iñaki Betolaza; o presidente do Consello Social do Concello de San Sebastián, Daniel Zulaika, e a presidenta de A.M.A., Ana Pastor.

O Colexio ensalzou a figura do Dr. Murillo destacando o seu traballo para cubrir a Responsabilidade Civil dos profesionais sanitarios, pertencentes a todas as profesións sanitarias, ofrecendo o apoio xurídico necesario para a defensa da súa seguridade legal. Tamén exaltou o apoio que desde A.M.A. prestaron en numerosas das actividades que desenvolve a institución guipuscoana.

O Dr. Murillo agradeceu o título, que supón un recoñecemento a unha vida intensa dedicada á Sanidade. "Para un médico, fillo de médico e pai de médico, recibir esta distinción é un orgullo no profesional e unha satisfacción no persoal".

A continuación, lembrou a súa afinidade con todos os Colexios sanitarios de Guipúscoa "uníndome con moitos dos seus directivos unha grande amizade e recordos especiais", entre os que destacou a Makila que recibiu no ano 2006 do Colexio de Dentistas guipuscoanos ou o título de Colexiado de Honra e Medalla de Ouro que recibiu en 2019 do Colexio de Médicos da provincia.

Tamén tivo palabras de recoñecemento para o presidente do Colexio, Miguel Ángel Gastelurrutia, e toda a súa xunta directiva "polo traballo excepcional e moi necesario" que están a desenvolver, convertendo o Colexio en "todo un referente na farmacia asistencial española".

Para o desenvolvemento desa importante labor, puxo á súa disposición a ampla e variada gama de seguros de A.M.A., mutua da que dixo sentir orgullo tras presidila durante 28 anos, ata o pasado mes de maio, data na que Ana Pastor ocupou a presidencia.

O Dr. Murillo dedicou unhas palabras á Fundación A.M.A., da que destacou o seu extraordinario labor apoiando a todo o colectivo sanitario e ás persoas que sofren algunha enfermidade ou están en risco de exclusión social.

Para finalizar, agradeceu o apoio de todos os profesionais sanitarios. "Grazas a eles, hoxe somos a maior aseguradora dos profesionais da Sanidade de España e unha das mutualidades máis sólidas de Europa".

Entre os numerosos convidados ao evento estaban os presidentes dos Consellos Xerais de Farmacia, Veterinaria e Fisioterapeutas do País Vasco, presidentes dos Colexios de Farmacéuticos de Biscaia e Áraba, membros do Consello de Administración de A.M.A. e representantes de asociacións de pacientes.