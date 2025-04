Dous alumnos do Carlos Oroza triunfan nun concurso culinario en Mallorca

Innovación e sabor. Son as calidades que destacou o xurado do certame Protur Chef 2025, celebrado en Mallorca, das propostas presentadas por dous alumnos do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra: Nerea Pacheco e Mario Fernández.

Ambos foron os grandes triunfadores deste concurso, enmarcado dentro do Gastro Weekend 2025 que acolleu a capital balear e onde estudantes de hostalaría de toda España mostraron o seu talento e a súa creatividade culinaria.

Nerea Pacheco, que presentou un prato titulado Mar de primavera cunha robaliza a baixa temperatura como ingrediente principal, logrou o primeiro premio, dotado con 3.000 euros e unha estancia de formación nos hoteis da cadea Protur.

É veciña de San Salvador de Poio e é estudante de primeiro curso do ciclo superior de dirección de cociña, segundo confirman desde o centro de hostalaría pontevedrés.

O seu compañeiro de escola, Mario Fernández, foi o segundo clasificado polo seu rape a baixa temperatura, algas en texturas, cremosa de chirvia, puré de guisantes e beurre-blanc de garum. Recibirá 1.500 euros e a mesma estancia de formación.

Nerea Pacheco, alumna do Carlos Oroza e gañadora do Protur Chef 2025Protur Chef 2025

No seu caso, este mozo natural de Forcarei está actualmente en terceiro da dobre titulación de dirección de cociña e de dirección de sala.

En ambos os casos, o xurado subliñou que estas dúas elaboracións reflectían a destreza técnica, a creatividade e a paixón pola cociña dos seus creadores, ofrecendo "algo único e sorprendente" debido ás súas ideas innovadoras.

Na gran final deste Protur Chef, foron seis os finalistas que demostraron todo o seu talento e creatividade na cociña fronte a un xurado de luxo.

Todos eles tiveron que pór a proba as súas habilidades culinarias cociñando en directo nunha competencia chea de sabor, innovación e paixón pola gastronomía.

Exequiel Cagliolo (IES Puig de sa Font, Baleares) foi o terceiro clasificado, tras os dous cociñeiros pontevedreses, cunha proposta denominada Fresas da infancia.