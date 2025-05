ENCE activará en xuño o seu sexto plan social para Pontevedra, Marín e Poio

Ence porá en marcha o próximo mes de xuño a sexta convocatoria do seu plan social nos municipios de Pontevedra, Marín e Poio.

Cunha dotación total de tres millóns de euros, a compañía afirma que "esta iniciativa se consolidou como unha das máis destacadas a nivel nacional en materia de responsabilidade social corporativa impulsadas por unha empresa privada".

O plan social forma parte do pacto ambiental asinado entre Ence e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia.

O seu obxectivo é apoiar proxectos que promovan o benestar da comunidade e fomenten o desenvolvemento sostible na comarca.

A convocatoria estará aberta a persoas físicas e xurídicas que presenten propostas que levarían a cabo nos termos municipais de Pontevedra, Marín e Poio.

Financiará actuacións en promoción da inclusión social, recuperación e coidado da contorna, promoción da educación e cultura, promoción do emprendimiento e a innovación, promoción do deporte de base e de elite ou administración, xestión, comunicación e dixitalización das axudas.

De forma excepcional, tamén poderán optar ás axudas proxectos situados noutras zonas, especialmente aqueles vinculados a actividades forestais e de conservación da contorna.

As bases de participación, así como toda a información relativa a esta sexta edición, estarán dispoñibles na web oficial do plan social: http://plansocialence.es, onde tamén se deberán presentar as solicitudes de axuda.

O plan social de Ence en Pontevedra beneficiou ao longo destes anos a máis de 1.400 proxectos que, segundo a compañía, contribuíron de forma directa a mellorar a calidade de vida dos cidadáns e as condicións dos colectivos en risco de exclusión de Pontevedra e a súa comarca.