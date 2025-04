Enquisas cidadás en Caldas para escoitar os maiores e atender as súas demandas

O goberno local de Caldas de Reis decidíu facer unha aposta por unha vila máis inclusiva e adaptada ás necesidades das persoas maiores.

O Concello lanza estes días unha campaña informativa dirixida á poboación maior de 60 anos co obxectivo de coñecer en profundidade as súas necesidades e mellorar a súa calidade de vida.

A campaña centrarase nunha enquisa que chegará a centos de fogares de todas as parroquias do municipio.

Segundo explica o alcalde Jacobo Pérez, "queremos coñecer de primeira man as condicións de vida da nosa xente da terceira idade e estar ao tanto das súas necesidades reais".

Os cuestionarios, totalmente voluntarios e que respectan a normativa de protección de datos, recollen información sobre idade, xénero, saúde, benestar, vivenda, uso dos Servizos Sociais e coñecementos tecnolóxicos. Ademais, inclúen un apartado específico para que os participantes poidan achegar as súas propias suxestións.

O goberno local anima á cidadanía a participar nesta iniciativa que, en palabras do rexedor, "contribuirá a deseñar unha vila máis inclusiva, accesible e cómoda". Para facilitar a participación, as persoas interesadas poderán entregar as enquisas completadas no Fogar do Maior, nas dependencias de Servizos Sociais ou no despacho da traballadora social no Centro de Saúde.

Tamén existe a opción de cubrir o cuestionario en liña a través dunha ligazón nas redes sociais oficiais do Concello ou mediante un código QR.

Esta campaña informativa enmárcase nun conxunto de actuacións municipais orientadas a mellorar as infraestruturas e servizos para as persoas maiores. Entre estas iniciativas destacan a próxima inauguración do novo local do Fogar do Maior, "moito máis amplo e céntrico", e o desenvolvemento do Parque do Maior na Tafona, previstos para este mesmo ano.

O Concello fai tamén un chamamento ás familias para que axuden aos seus maiores a completar a enquisa, subliñando a importancia de contar coa máxima participación para adaptar as iniciativas municipais ás verdadeiras demandas da poboación maior do municipio.