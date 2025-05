Ao redor de 180 persoas reuníronse este sábado nas galerías Oliva para participar na III Palillada organizada pola asociación de comerciantes.

"O ambiente é espectacular", destacou Antonio Santiago, presidente dos comerciantes das galerías, que destaca que a asistencia é un pouco superior á do ano pasado.

Entre as persoas participantes había distintas asociacións, entre elas, A Fieitiña, de Monte Porreiro, que axuda aos comerciantes na organización, e Adro Vello do Grove, unha das máis numerosas, que, coas súas 30 anos de historia, non adoitan perderse este tipo de encontros.

A maior parte dos asistentes son mulleres, aínda que tamén se puido ver algún artesán home. Trátase de Ernesto, un mozo que palillou desde moi pequeno, desde os 8 anos, e, a pesar de que o deixou cando empezou a etapa universitaria, volvio a retomar a actividade.

Ademais do éxito de participación entre persoas artesás da arte de palillar, a cita tamén resultou un éxito de asistencia de públco que se achegou até as galerías para gozar das demostracións das palilleiras.

Os corredores enchéronse, de forma que se cumpriu cun dos obxectivos da orgnaización, dinamizar as galerías.

A organización atopouse este ano con dificultades para cadrar esta cita dentro do intenso calendario de encontros e demostracións do sector. Finalmente, lograron igualmente éxito de participación porque moitas das artesás apostaron por iso, unha decisión que lles serve de "aliciente" para seguir avanzando neste evento.

Respecto diso, Antonio Santiago explicou que este encontro chegou para quedar e a súa intención é repetir organización o próximo ano, aínda que cun cambio de datas para facilitar a asistencia ao maior número posible de participantes.

Entre os plans da asociación figura programar un evento conxunto de persoas dedicadas á la, os escarvadentes e o ganchillo.

O encontro recibiu este sábado a visita do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a tenente de alcalde, Eva Vilaverde. O Concello colaborou na organización entregando agasallos aos participantes.