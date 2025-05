Falece unha persoa tras ser atropelada por un turismo en Vilaboa

Unha persoa perdeu a vida este mércores tras ser atropelada por un vehículo no lugar do Toural, pertencente ao concello de Vilaboa.

O sinistro ocorreu na estrada N-554 pouco antes das 15:32 horas da tarde, segundo informa o 112 Galicia.

O servizo de Emerxencias recibía o aviso a través dos axentes da Policía Local de Vigo, que, casualmente, estaban pola zona no momento do sinistro.

Indicaron que a persoa estaba ferida e necesitaba asistencia médica urxente, aínda que estaba liberada e accesible.

De inmediato activáronse os protocolos de emerxencia, desprazándose ata o punto do accidente efectivos da Garda Civil de Tráfico, persoal sanitario do 061 e membros de Protección Civil.

Pouco despois, eran, precisamente, os efectivos de seguridade quen confirmaban o falecemento da persoa e o bo estado dos ocupantes do vehículo, que, neste caso, eran tres.

Malia os esforzos realizados polos profesionais sanitarios que acudiron ao lugar, non foi posible salvar a vida da vítima, que faleceu como consecuencia do impacto co turismo.

A Garda Civil de Tráfico encárgase agora da investigación para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este fatal accidente na estrada nacional que atravesa o municipio de Vilaboa.