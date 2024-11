Galflu, o ensaio pioneiro que probará a vacina antigripal de alta carga en galegos de 65 a 79 anos

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciou esta semana o inicio da segunda fase do ensaio clínico GalFlu para probar a eficacia da vacina de alta carga contra a gripe en 70.000 galegos de 65 a 79 anos, coincidindo co inicio da vacinación fronte á gripe e o covid nos grandes recintos.

Este estudo clínico, no que Galicia é pioneira, está a levarse a cabo a través da colaboración da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade e investigadores do grupo de Xenética, Vacinas e Enfermidades Infecciosas do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Federico Martinón é o investigador principal do proxecto que, segundo explicou, pretende analizar si a vacina antigripal de protección reforzada, que é a que xa se está aplicando a maiores de 80 anos, é igualmente beneficiosa para as persoas de menor idade, entre os 65 e 79 anos.

Deste xeito, as persoas dese rango de idade que acudan a vacinarse nos grandes recintos habilitados en todas as áreas sanitarias poderán participar voluntariamente neste estudo.

O doutor Martinón informou que 59.490 cidadáns galegos de idades comprendidas entre 65 e 79 anos participaron na primeira tempada do estudo, cuxo recrutamento se fixo entre o 26 de outubro e o 26 de novembro do pasado ano.

A taxa media de participantes diaria foi de 2.480 persoas, sendo a máxima taxa de participantes diaria de 4.136. O doutor Martinón detallou que as persoas que participaron na primeira fase do GalFlu presentaron taxas de ataque de infección por gripe máis baixas en comparación coa poboación non vacinada, sendo a positividad da gripe de 10,30% de media na cohorte de GalFlu, fronte a 14,6% en galegos de 65 a 79 anos non vacinados.

Esta menor taxa de ataque de gripe entre quen participa en GalFlu resalta non só o valor de participar no estudo senón, tamén, o impacto da vacinación contra a gripe a nivel de saúde pública, sinalou Martinón, quen remarcou que as vacinas da gripe salvan vidas.

Respecto da segunda fase, dixo que están convidados a participar 450.000 galegos de entre 65 e 79 anos, sendo o obxectivo do recrutamento entre 57.000 e até 70.000 persoas.