Jennifer López iniciará a súa xira española 'Up All Night' en Pontevedra

A popular cantante Jennifer López seleccionou Pontevedra como punto de partida para a súa xira española 'Up All Night live in 2025', segundo confirmou este luns o Concello de Pontevedra.

A artista internacional ofrecerá un concerto o martes 8 de xullo no parque de Tafisa, sendo esta a única cita en Galicia do seu esperado regreso aos escenarios.

Mañá, martes, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, ofrecerá os detalles sobre esta actuación, promovida por PlayPlan, que atraerá a miles de persoas.

López, quen vendeu máis de 80 millóns de discos e acumula máis de 15 mil millóns de reproducións en plataformas dixitais, presentará os seus éxitos máis coñecidos nun concerto que promete ser espectacular.

A artista, recoñecida como "tripla threat" polo seu talento como cantante, bailarina e actriz, conta coa marca de ser a única artista feminina en liderar simultaneamente as listas de música e cine.

As entradas para o concerto de Pontevedra aínda non están dispoñibles para a súa venda, aínda que se espera que a demanda sexa inmediata.

Os últimos traballos que a tamén actriz realizou para Netflix, "Atlas" e "The Mother", alcanzaron o número 1 na plataforma.

A xira continuará por outras catro cidades españolas: o Estadio Novo Mirandilla de Cádiz (10 de xullo), o Estadio de Atletismo Cidade de Málaga (11 de xullo), o Palau Sant Jordi de Barcelona (15 de xullo) e o Bilbao Exhibition Center (16 de xullo).