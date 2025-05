Nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar . Nesta ocasión, imos preparar unha receita que nos trae os aromas da cociña italiana e coa que aproveitaremos todos os beneficios dun dos moluscos máis apreciados das nosas rías: a zamburiña.

A zamburiña é moi estimada na cociña polo seu sabor e textura. A estas características únense os seus valores nutricionais, entre os que destaca a súa alta achega en proteínas de gran valor biolóxico.

Zamburiñas gourmet PescamarConservas Pescamar

Para preparar unha Lasaña en ramequín con zamburiñas gourmet Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes (4 comensais):

2 latas de zamburiñas das rías en salsa de vieira con aceite de oliva

12 láminas de pasta para lasaña

1/2 litro de leite

70 g de manteiga

70 g de fariña

Sal

Pementa branca

Noz moscada

2 porros

2 cenorias

1 cebola

100 g de follas de espinaca fresca

1 tomate

Aceite de oliva

Herbas aromáticas ao gusto

Queixo parmesano relado (opcional)

Elaboración:

Cocemos as láminas de pasta en auga con sal e unhas pingas de aceite, seguindo as instrucións do paquete. Arrefriamos en auga fría cun chorriño de aceite para que non se peguen. Reservamos.

Preparamos a salsa bechamel poñendo a derreter amanteiga nun cazo a lume medio. Engadimos a fariña e cociñamos uns minutos ata que só empece a dourarse. Entón, incorporamos o leite aos poucos, removendo constantemente para evitar grumos. Sazonamos con sal, pementa branca e noz moscada. Seguimos cociñando ata obter unha salsa cremosa. Reservamos.

Para elaborar o recheo, nunha tixola con aceite de oliva refogamos a cebola, os porros e as cenrias (previamente cortados finamente) ata que os vexetais estean tenros. Agregamos as follas de espinaca e o tomate picado, cociñando ata que as espinacas diminúan o seu tamaño. Engadimos a salsa de vieira das latas e deixamos reducir uns minutos. Incorporamos as zamburiñas das rías en salsa de vieira con aceite de oliva, removendo suavemente para non rompelas e quentamos. Sazonamos con sal, pementa e herbas aromáticas.

Para a montaxe da lasaña, en cada ramequín colocamos unha base de salsa bechamel. Cubrimos cunha lámina de pasta. Engadimos unha capa de recheo, distribuíndo con coidado. Repetimos as capas (pasta e recheo) ata completar dous niveis en cada ramequín. Finalizamos cunha capa de pasta, cubrimos coa salsa bechamel e, se se desexa, queixo parmesano relado por enriba.

Prequentamos o forno a 180°C. Cubrimos os ramequíns con papel de aluminio e cocemos durante 15 minutos. Para gratinar, retiramos o papel, subimos a temperatura a 200°C e deixamos 5 minutos.

Servimos nos propios ramequíns.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.