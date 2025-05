Liberan un menor en estado crítico despois de secuestralo en Vilanova

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Villagarcía de Arousa deixou en liberdade con cargos ao catro individuos detidos pola Garda Civil por un presunto delito de detención ilegal e lesións a un menor de 17 anos.

Destes arrestados, un deles ten domicilio en Pontevedra e os outros tres en Vilanova de Arousa. Tres deles teñen antecedentes policiais.

Segundo fontes oficiais do Instituto Armado estes homes supostamente dedicábanse ao cobro de débedas relacionadas co comercio de sustancias estupefacientes.

A investigación culminou o pasado 13 de maio, pero os feitos ocorreron durante a madrugada do pasado 20 de outubro de 2024 na localidade de Vilanova de Arousa, cando os presuntos autores presentáronse no inmoble onde se atopaba pasando a noite o menor.

Estes asaltantes obrigaron ao mozo, pola forza, a abandonar o domicilio, sen permitirlle que se vestise debidamente nin que levase consigo a súa medicación de carácter vital.

Introducírono nun turismo, trasladándose até a localidade do Porriño, onde foi obxecto de agresións e ameazas contra a súa persoa.

Tras este periplo, o menor sufriu unha importante descompensación do seu índice glucémico sendo abandonado polos autores dos feitos no centro de saúde do Porriño (a uns 70 quilómetros de distancia da súa residencia), onde finalmente se lle puido recuperar da súa patoloxía.

Nesta investigación, bautizada como 'Operación frenos', participaron o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) pertencente á Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, en coordinación con Equipo Contra o Crime Organizado (ECO) pertencente a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil.

Continúan as investigacións, e non se descartan máis detencións.