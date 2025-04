Medio Rural inviste 118.000 euros na mellora de camiños en Cerdedo-Cotobade

A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, acompañada polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitou este martes unha das actuacións levadas a cabo ao abeiro do Plan Marco de mellora de camiños municipais 2024/2025 nesta localidade, cun investimento de algo máis de 118.000 euros.

A actuación obxecto desta visita foi o ensanche e pavimentación da vía no lugar de Veiguiña do Medio, situado na parroquia de Santa María de Sacos.

A través do Plan Marco financiáronse obras de mellora ou mantemento de camiños municipais que dan acceso en calquera punto do seu trazado a polo menos dúas parcelas agrícolas.

Visita de Paz Rodríguez a Santa María de Sacos Xunta de Galicia

A directora xeral sinalou que as infraestruturas viarias son de vital importancia para as contornas rurais, xa que xeran cohesión social e territorial, mellorando as condicións de vida e traballo nestas zonas, polo que as actuacións deste tipo cobran especial importancia.

Ademais, lembrou que os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio e reforzan o tecido social.

Por último, engadiu que tamén contribúen a mellorar a capacidade organizativa e a fixar poboación.