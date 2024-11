Os Recoñecementos Meninas de Galicia fan unha mención especial ás xornalistas pontevedresas Susana Pedreira e Diana López

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, comunicou este mércores os Recoñecementos Meninas de Galicia, que concede a Delegación do Goberno por sétimo ano consecutivo na Comunidade, que recaen no maxistrado Fernando Lousada; a maxistrada e activista afgana Rahima Sabiri; a ONG Ecos do Sur da Coruña; a asociación Axel de Lugo, o Centro Alumar de Cáritas Diocesana de Ourense, e a editora Teresa Zataraín, de Pontevedra.

Por segunda vez, os Recoñecementos Meninas contemplan a distinción a xornalistas, empresas e proxectos de comunicación social de Galicia que promovan os valores de igualdade e a erradicación da violencia machista.

Este ano, esta mención especial recae nas xornalistas Susana Pedreira e Diana López, creadoras e impulsoras do proxecto 'As mulleres que opinan son perigosas'.

Esta iniciativa xurdiu no ano 2018 para reivindicar o papel das mulleres opinadoras nos medios de comunicación en España. O proxecto traduciuse nun foro profesional de mulleres xornalistas que se celebra anualmente na cidade de Pontevedra e no libro 'Las mujeres que opinan son peligrosas. Cuatro años y una pandemia', escrito por ambas mulleres.

Nesta categoría, a Delegación do Goberno en Galicia contou coa colaboración do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, como entidade asesora.

O xurado dos Recoñecementos Meninas acordou tamén a concesión de cinco mencións honoríficas: unha autonómica e catro provinciais. Estas mencións recaen nesta edición na Asociación ‘Teenses pola igualdade’, de Teo (A Coruña); na policía integrante da Unidade de Atención á Familia e a Muller (UFAM) da Comisaría de Santiago, Alejandra Domínguez; na policía da UFAM da Comisaría de Viveiro (Lugo), María José Vidal; na cabo Cristina Rodríguez, do equipo Viogen da Garda Civil de Celanova (Ourense); e no policía da UFAM da Comisaría de Marín (Pontevedra), Aníbal Aguiar.

Pedro Blanco trasladou persoalmente o fallo do xurado a cada persoa e entidade distinguidas facéndolle chegar a noraboa e o agradecemento do Goberno polos valores que trasladan co seu traballo e o seu exemplo vital.

O vindeiro 22 de noviembre terá lugar o acto institucional de entrega dos Recoñecementos Meninas de Galicia no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela.