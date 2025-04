Un mes despois da brutal agresión no local Los 3 Monos de Aguete, en Marín, as feridas seguen abertas para as dúas vítimas, o propietario do negocio e a súa nai.

Xusto este xoves 3 de abril, a muller acudirá aos xulgados de Marín para prestar declaración e pedir que o seu agresor ingrese en prisión e o seu fillo irá ao forense para que lle fagan unha valoración.

Estas citacións fan que as feridas volvan abrirse, tanto ao lembrar o ocorrido como polo medo que ambos senten do seu agresor. Tras os feitos, foron detidos dous sospeitosos, aínda que tan só un deles foi o autor material da agresión.

O Xulgado de Instrución número 1 de Marín acordou deixalo en liberdade cunha orde de afastamento en vigor que lle impide comunicarse coas vítimas e aproximarse a elas.

Esa liberdade profunda nas feridas das súas vítimas e aumenta o seu temor. "Non teño ningunha garantía de que cumpra a orde de afastamento", lamenta Fernando Fernández, dono do local.

Por iso pedirán "que este señor vaia a prisión ata que se celebre o xuízo". Consideran que "é un perigo público", un home con antecedentes violentos que lle xera moito temor "a posibles represalias".

"Quero que este señor estea no cárcere, pola miña seguridade e pola seguridade do planeta", piden as súas vítimas, "porque este señor non pode convivir coa sociedade".

A súa saúde física está moi afectada. A Fernando Fernández, o agresor deixoulle lesións consistentes en tres costelas rotas, moitos danos no nariz e contusións por todo o corpo. Co paso dos días, e derivado do repouso, sufriu un trombo pulmonar que derivou nun infarto de pulmón.

"Estou jodido", resume Fernando. Pero quizais a peor parte é a psicolóxica. O seu psicólogo tivo que acudir a casa a atenderlle porque "non era capaz de saír á rúa".

Sofre un cadro de estrés postraumático que derivou en agorafobia e medo social e fai tan só uns días que empezou a dar pequenos paseos por Pontevedra.

A súa nai non está mellor. A nivel físico, segue coas dúas mans escayoladas por fracturas nunha boneca e en varios dedos da outra man e aínda sofre as consecuencias dunha brecha na cabeza, unha contusión grave no coxis e unha costela rota.

Tivo que ir varias veces ao hospital e ten episodios de ansiedade.

Este xoves 3 tamén acudirá aos xulgados de Marín un empregado do local que ten unha lesión nunha man pola que xa tivo que ser operado e terá unha baixa médica de polo menos seis meses. E esta semana declarou outra compañeira que sufriu golpes e dentadas.