A Mesa de Turismo de Poio estudará o 12 de febreiro novas accións promocionais

O Concello de Poio pechou este domingo a súa participación en FITUR 2025 cun balance "moi positivo", destacando o éxito do seu espazo promocional propio e as numerosas reunións mantidas con empresas e entidades do sector turístico durante o evento celebrado en Madrid.

A concelleira de Turismo, Rocío Cochón, salientou o importante labor desenvolvido para mostrar unha imaxe máis completa do municipio, indo máis alá do coñecido enclave de Combarro.

"Queremos que os visitantes descubran que Poio é moito máis que un destino excursionista", explicou a edil, quen destacou aspectos como os catro sendeiros azuis, a Illa de Tambo ou a destacada oferta gastronómica que converteu ao municipio no concello galego con máis Estrelas Michelín.

O stand de Poio, situado estratexicamente na avenida principal do recinto xunto ao pavillón de Galicia, serviu como escaparate para promocionar as múltiples facetas turísticas do municipio.

Entre elas, o turismo deportivo -que este ano terá como fito a saída dunha etapa da Volta Ciclista a España-, as variantes do Camiño de Santiago que transcorren polo concello e o patrimonio cultural exemplificado no Mosteiro de Poio.

A presenza do municipio non se limitou ao expositor propio, senón que tamén tivo protagonismo no stand de Galicia e no de 'Pueblos Mágicos de España', rede da que Poio forma parte.

Esta ampla representación permitiu chegar aos máis de 250.000 asistentes á feira internacional, segundo indican desde o Concello de Poio

A responsable de Turismo agradeceu especialmente o apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra na promoción turística do concello, así como a implicación dos empresarios e profesionais poienses presentes no evento.

Ángel Moldes, Alfonso Rueda e Rocío Cochón en FITUR 2025Concello de Poio

Os resultados desta participación serán analizados na Mesa de Turismo convocada para o vindeiro 12 de febreiro, onde se estudarán tamén futuras accións promocionais.

"Onde está o mellor do turismo do mundo, como non vai estar Poio?", concluíu Cochón, reafirmando o compromiso do municipio por seguir reforzando a súa presenza nos principais eventos do sector.