Militares da Brilat desprázanse a Eslovaquia para reforzar o flanco este da OTAN

Uns 650 militares españois, a metade deles destinados na unidade que a brigada Galicia VII (Brilat) ten en Pontevedra, desprazaranse a finais de maio a Eslovaquia para reforzar o despregamento no flanco este da OTAN.

O resto dos efectivos procederán das unidades que a Brilat ten en Asturias e Valladolid e doutras unidades do Exército de Terra español.

A eles sumaranse corenta colectores de material e equipamento e máis de 175 vehículos de diferentes modelos para combate, comunicacións, apoio loxístico e apoio sanitario.

Por parte doutras unidades do Exército despregaranse tamén unha unidade de helicópteros, medios aéreos non tripulados de varios modelos, medios de integración de artillaría antiaérea e sistemas de mando e control.

O despregamento da Brilat forma parte do exercicio Strong Lineage 25, no que participan forzas de sete países da OTAN.

Embarca o material militar que a Brilat usará na súa misión en EslovaquiaBrilat OC

O seu obxectivo é aumentar a estrutura e capacidades do despregamento actual, reforzando a capacidade de mando e control, a interoperabilidad e coñecemento mutuo entre as unidades participantes e a capacidade de resposta no flanco este da alianza.

A proxección estratéxica do material comezou este venres co embarque de todo o material no porto de Vigo, mentres que o despregamento do persoal farase en tres rotacións a finais do mes de maio, con saída desde os aeroportos de Vigo e Asturias.

O regreso a territorio nacional está previsto para a segunda quincena do mes de xuño.

O mando do exercicio Strong Lineage 25 será exercido polo xeneral Alfonso Pardo de Santayana Galbis, xefe da brigada pontevedresa.

Durante a operación, un equipo da OTAN desprazarase ao campo de manobras de Lešť para verificar este proceso de escalada, validando que este aumento de capacidades axústase aos requisitos definidos nos estándar da alianza.

A este incremento de forzas tamén se sumará o esforzo de Eslovaquia, Eslovenia Portugal, República Checa, Romanía e Turquía que, baixo o liderado español, completan as capacidades de disuasión e defensa desta brigada multinacional.

En total, haberá máis de 1.900 efectivos despregados durante este exercicio.

As forzas armadas españolas iniciaron en xaneiro de 2024 o seu despregamento progresivo en Eslovaquia e desde xullo dese mesmo ano están ao mando do grupo de combate multinacional da alianza neste país do flanco este, relevando a República Checa.