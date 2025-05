A Brilat potencia o seu vínculo coa cidadanía cunha parada militar no centro

A contorna da praza de España e a Alameda de Pontevedra foi escenario este sábado dunha escena pouco habitual en pleno centro da cidade, un desfile militar.

Tratouse dunha parada militar organizada pola Brigada Galicia VII, Brilat, con motivo do 250 aniversario do nacemento do xeneral Pablo Morillo y Morillo, que dá nome á súa base pontevedresa.

Sinxelo e emotivo, o acto serviu como homenaxe aos caídos en acto servizo e contou coa presenza dunha ampla representación de militares veteranos.

Organizado ao mediodía, foi o último dunha serie de actos organizados pola Brigada para este 250 aniversario e tivo unha boa acollida cidadá.

A parada militar organizouse xusto diante da estatua en homenaxe aos heroes de Ponte Sampaio.

Presidido polo xeneral xefe da Brigada, o xeneral de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, contou coa participación de autoridades civís, policiais e militares da provincia.

Acudiron o subdelegado do Goberno en Ponteveda, Abel Losada, e mandos da Escola Naval, a Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Local de Pontevedra, entre eles, o comisario provincial, Juan José Diaz Jiménez, e o xefe da Policía pontevedresa, Xosé Manuel González Abal.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Diaz; a senadora Pepa Pardo e o delegado territorial da Xunta, Agustín Reguera, estiveron presentes na cita.

Abel Losada sinalou que se tratou dun acto sinxelo e "emotivo" e destacou que a súa importancia radica en que "permite a aproximación do Exército á cidadanía".

"Son moi importantes os actos que se realizan na cidade, que se realizan próximos aos cidadanos", indicou Losada, firme defensor de que "a cultura da defensa é un elemento importante historicamente, pero que estamos a ver que se está volvendo non só un elemento importante, senón un elemento nuclear na xeopolítica mundial".

Con actos como este, o subdelegado do Goberno considera que se logra que "os cidadáns tomen conciencia de que a defensa, a seguridade nun sentido amplo, é un valor social, político e económico e é moi importante".