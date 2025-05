Máis dun millón de euros para ampliar os servizos do campo de fútbol e o pavillón de Ribadumia

Ribadumia abordará nos próximos meses unha ambiciosa actuación que permitirá ampliar os servizos do campo de fútbol e do pavillón polideportivo do municipio.

O proxecto, que incluirá a humanización do espazo anexo, ten un orzamento que superará o millón de euros. De todos eses cartos, 700.000 euros sairán do Plan Extra que puxo en marcha a Deputación de Pontevedra para financiar obras estratéxicas nos concellos.

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Ribadumia, David Castro, asinaron este mércores o convenio que permitirá financiar o proxecto básico e de execución.

Castro explicou que se contempla a construción duns novos accesos, aseos e dotacións no campo de futbol da Bouza, en Barrantes, e no pavillón polideportivo cunha edificación que redondee a humanización dun espazo público delimitado tamén polo CEIP Becerra Malvar.

A construción dunha edificación de dúas plantas servirá para mellorar o acceso ao campo de fútbol, dotalo de novos vestiarios e servizos para o pavillón.

Esta intervención resolverá as carencias actuais duns equipamentos que utilizan os alumnos do colexio, tanto para actividades escolares e deportivas como de lecer.

Ao mesmo tempo, o espazo público anexo quedará transformado nun parque urbano.

A colaboración da Deputación co Concello de Ribadumia non se limita unicamente ao Plan Extra.

O Concello ten previsto recibir este ano de mans do organismo provincial máis de 1,34 millóns de euros a través de programas do servizo de cooperación como o Plan +Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.