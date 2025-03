A Morada de Cobres reunirá as estrelas do Entroido tras meses de esforzo e dedicación

Este sábado 29 de marzo, a parroquia de Cobres, en Vilaboa, vivirá unha xornada especial coa celebración da Morada, un evento que pon o punto final ao Entroido e que serve como recoñecemento a todas aquelas persoas que fan posible esta festa centenaria.

A carpa instalada en Riomaior acollerá desde as 13:30 horas unha sesión vermú que dará paso a unha comida de confraternidade, na que se reunirán madamas, galáns, músicos e numerosos colaboradores que durante todo o ano traballan para preservar esta tradición que se remonta ao século XVII.

"É o único día no que desfrutamos da festa", explica Martín Duarte, presidente da Asociación Cultural Cobres, quen destaca o intenso traballo que se desenvolve durante todo o ano: "O resto do tempo temos reunións semanais, ensaios, planificación dos eventos e saídas ás que levamos o Entroido de Cobres".

O esforzo físico e a dedicación dos protagonistas do Entroido de Cobres é extraordinario. Durante as catro xornadas principais da festa, madamas e galáns permanecen en pé máis de oito horas diarias, acumulando un cansazo que, a pesar da experiencia de moitos deles, os sitúa "ao borde do esgotamento físico", segundo sinalan desde a asociación.

A Morada actual, con carpa e catering, representa a evolución dunha tradición que se mantén viva desde hai séculos. Lidia Peleteiro, integrante da directiva da asociación, lembra que orixinalmente esta celebración se facía "cos alimentos que as familias entregaban ao Entroido cando ían pedir", e engade que "había quen cedía unha vaca para facer estas comidas".

Co paso do tempo, o formato foi cambiando. Primeiro contratouse un cociñeiro mentres as familias de galáns e madamas exercían de auxiliares, e actualmente a celebración está aberta a todas as familias e veciños que colaboran na conservación desta festa, que constitúe "un sinal de identidade para Vilaboa e especialmente para Cobres".

A xornada do sábado prolongarase durante toda a tarde con inchables para os máis pequenos e animación musical, creando un ambiente festivo que servirá para agradecer o esforzo colectivo que fai posible manter viva esta tradición.

A elaboración dos gorros, a indumentaria de cada madama e galán, os complementos, os traslados e todos os gastos que implica manter esta actividade durante todo o ano "sería impensable sen a implicación e as renuncias das familias", destacan desde a asociación.

A Morada será un acto de recoñecemento a toda a comunidade que traballa conxuntamente para preservar o patrimonio cultural inmaterial do Entroido de Cobres, que suma séculos de bagaxe.