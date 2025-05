"Museo aberto 24/7" na Carballeira e Xardín Botánico de Caldas

O Concello de Caldas de Reis iniciou o proceso para transformar a Carballeira e o Xardín Botánico nun innovador "Museo aberto 24 horas durante os sete días da semana"

A administración local iniciou a contratación dunha asistencia técnica que sentará as bases conceptuais e técnicas deste proxecto de rehabilitación.

Segundo confirmou o Tenente de Alcalde, Manuel Fariña, este primeiro paso é "de vital importancia" para o resultado final da intervención, xa que marcará as pautas integrais que guiarán todas as actuacións posteriores.

O documento inicial coa planificación da experiencia turística e os detalles museográficos deberá estar listo antes de finais de 2025, mentres que o proxecto definitivo presentarase en marzo de 2026.

Para desenvolver este traballo "intelectual e creativo", o Concello esixe unha equipa interdisciplinar altamente especializada en museografía, turismo, patrimonio cultural e dereito administrativo.

O grupo estará coordinado por unha persoa con formación universitaria en Historia, Historia da Arte, Antropoloxía ou Humanidades, e contará con analistas e especialistas en produtos turísticos e xestión xurídica.

Fariña subliñou a importancia de cumprir estritamente os prazos, xa que o proxecto está condicionado por unha subvención pública.

"Imos ser moi esixentes coa súa calidade e rigorosos co calendario", advertiu o Tenente de Alcalde, anunciando que o goberno local imporá penalizacións que duplican as habituais en caso de atrasos.

O proxecto global de rehabilitación da Carballeira e Xardín Botánico conta cun orzamento de 1,4 millóns de euros procedentes dos fondos Next Generation da UE, a través do Ministerio de Industria.

60.500 euros irán destinados á asistencia técnica do proxecto turístico que inclúe o deseño da experiencia e a musealización, como primeiro paso.

A intervención busca centrar a experiencia turística no goce do conxunto exterior, promovendo unha mellor comunicación dos valores históricos, naturais e sociais deste Ben de Interese Cultural (BIC), e innovando nos formatos de presentación para enriquecer a visita.

O financiamento distribuirase en oito liñas de actuación, entre as que se inclúen a restauración integral do BIC, a súa monitorización intelixente, a apertura dun centro de visitantes e a instalación de paneis fotovoltaicos para mellorar a sustentabilidade do espazo.