Unha nova 'batalla de restaurantes' de Alberto Chicote líbrase en Pontevedra

Desde hai días, o cociñeiro Alberto Chicote grava un dos seus programas en Pontevedra. Trátase de Batalla de restaurantes, no que catro establecementos, especializados no mesmo prato, enfróntanse para ser recoñecidos como o mellor no seu campo.

Ao longo deste mércores, o equipo do programa, co propio Chicote á fronte, foi visto en varios enclaves da cidade, gravando exteriores e presentacións para este episodio, que se emitirá proximamente en laSexta.

Entre outras localizacións, estas introducións á 'batalla de restaurantes' que se librará en Pontevedra tiveron como escenario, principalmente, rúas e prazas do centro histórico da Boa Vila como A Ferrería ou a Praza do Peirao.

O programa tamén visitou as inmediacións do Pazo Provincial ou o mercado de abastos de Pontevedra, reforzando así a súa vinculación coa gastronomía local.

O segredo mellor gardado polos responsables de Batalla de restaurantes é que catro locais se enfrontarán polo premio final de 10.000 euros e cal é a proposta culinaria na que os cociñeiros de cada un deles terán que pór a proba o seu talento.

A pesar deste segredo, PontevedraViva puido saber que haberá, polo menos, un restaurante da cidade de Pontevedra entre os participantes, aínda que os outros tres estarían localizados noutros municipios da comarca.

No caso da Boa Vila, trataríase de Tía Pepa, un asador situado na rúa Rúa Luís Braille, cerca do centro da ONCE e especializado en carnes á brasa, o que podería dar unha pista sobre o prato que terán que preparar nos fogóns.

Iso si, haberá que esperar aínda un tempo para ver este duelo pontevedrés en televisión. Formará parte da terceira tempada do programa que, se se manteñen as datas habituais de emisión, non chegará até os primeiros meses de 2026.

Esta será a terceira vez que Batalla de restaurantes teña como protagonista a cociña galega.

En anteriores entregas, Alberto Chicote e o seu equipo visitaron Vigo, con Alberte, La Central Gastro, Malasangre e Casa Luisa competindo con marisco; e A Coruña, onde o duelo con polbo á feira foi entre Orballo, Casa Marabina, Pablo Gallego e La Arrocería.