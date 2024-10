O Outubrofest trasládase á Alameda

O evento gastronómico e de ocio Outubrofest desenvolverase entre o 31 de outubro e o 3 de novembro no recinto da Alameda, a poucos metros da súa anterior localización na Praza de España.

A carpa abrirá as súas portas o xoves 31 de outubro ás 12:30 horas, cunha inauguración oficial programada para as 13:00 horas.

Nesta primeira xornada celebrarase a noite do Galloguin, pechando as instalacións á medianoite.

O venres 1 de novembro está dedicado ás familias e acollerá a entrega do 'Premio máis que rugby'.

O sábado 2 destaca pola sesión vermut especial entre as 13:00 e as 15:00 horas, mentres que o domingo 3 será a xornada de peche, con horario reducido até as 22:00 horas.

O evento mantén a súa esencia gastronómica con cervexa de diferentes variedades, bocadillos e salchichas como protagonistas da oferta culinaria.

O horario xeral será de 12:00 a 24:00 horas, coa cociña finalizando a súa actividade media hora antes do peche da carpa.

A organización busca, un ano máis, crear un espazo de socialización e lecer para a veciñanza de Pontevedra, á vez que promove o rugby na cidade.