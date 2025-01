Ovos benedictinos con bonito do norte Pescamar

Adentrámonos nunha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva", coa calidade de sempre de Conservas Pescamar e un prato imprescindible no brunch, o refrixerio que se toma por influencia anglosaxoa entre a hora do almorzo e a comida.

O bonito é un peixe azul rico en graxa saudable, xa que contén unha gran cantidade de ácidos graxos poliinsaturados. A esta calidade, hai que engadir os beneficios da súa presentación en aceite de oliva.

Bonito do Norte en aceite de oliva PescamarConservas Pescamar

A orixe dos ovos benedictinos ou Benedict é incerta. Dende que toman o nome por Lemuel Benedict, un corredor de bolsa retirado que pediu un ovo escalfado acompañado, entre outros, de salsa holandesa, no Hotel Waldorf de Nova York; ata quen o atribúe ao matrimonio Benedict, que a finais do século XIX adoitaba almorzar este prato no restaurante neoyorkino Delmonico's; pasando mesmo por unha atribución ao Papa Benedito XIII.

Para preparar un delicioso brunch de Ovos benedictinos con bonito do norte Pescamarnecesitamos os seguintes ingredientes (para 2 comensais):

- 1 lata de bonito do norte en aceite de oliva Pescamar

- 2 ovos

- papel filme

- 100 g de salmón

- 1 bolo de pan redondo

- aneto

Para a salsa holandesa:

- 2 xemas de ovo a temperatura ambiente

- 125 gramos de manteiga

- 1 cucharada de zume de limón

- Sal

- Pementa

Preparación:

Para elaborar a salsa holandesa, primeiro temos que clarificar a manteiga. Para iso, derretémola a lume lento nun cazo, coidando de que non chegue a ferver. Sen remover, esperamos a que se separen a graxa e o soro do leite. Cun coador retiramos os residuos brancos que flotan (soro lácteo) e quedámonos só coa graxa clarificada.

Nun bol batemos as xemas de ovo. Aos poucos, incorporamos a manteiga clarificada e emulsionamos cunha variña ata lograr unha textura cremosa. Engadimos o zume de limón e salpementamos.

Para a preparación dos ovos escalfados estendemos nunha cunca un anaco de papel de filme, engraxamos cun pouco do aceite de oliva da lata, cascamos un ovo e colocámolo enriba. Unimos o filme polas puntas formando un saquiño co ovo dentro. Dámoslle unhas voltas aos extremos do filme con coidado para que quede ben pecho e sen aire no seu interior, e atamos cun fío groso de cociña para asegurar. Procedemos da mesma maneira co segundo ovo.

Nun cazo, poñemos auga abundante e levámola a ebulición. Cando estea a ferver, introducimos os saquiños cos ovos e cocemos durante 4 minutos. A continuación, retirámolos da auga quente e introducímolos en auga moi fría para que non se acabe de cocer a xema e quede líquida. Tras uns minutos, abrimos o filme e separámolo de cada ovo.

Procedemos á montaxe do prato. Para iso, abrimos o bolo e tostamos cada metade. Sobre cada metade, repartimos a lata de bonito do norte en aceite de oliva Pescamar, unha porción de salmón cun pouco de aneto por riba, o ovo escalfado e a salsa holandesa.

En dúas semanas, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.