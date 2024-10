Parques e xardíns municipais permanecerán pechados ata que mellore o tempo

O paso do temporal 'Kirk' por Pontevedra durante a madrugada e a mañá deste mércores 9 de outubro deixou numerosas incidencias en toda a cidade, aínda que sen consecuencias graves para as persoas, segundo informou Eva Vilaverde, concelleira de Seguridade Cidadá.

As chuvias rexistradas na capital durante as doce horas do paso do temporal foron de 50 litros por metro cadrado, segundo Meteogalicia.

Os servizos municipais, incluíndo Emerxencias, xardíns, mantemento, limpeza e iluminación, traballaron intensamente durante toda a noite e a mañá para atender as múltiples incidetens rexistrados. Moitos deles aínda continúan activos, segundo o goberno local.

A caída de árbores foi unha das principais problemáticas, sendo especialmente notables as ocorridas na Alameda, en Rosalía de Castro e na avenida de Marín á altura do ORAL.

Tamén se rexistraron caídas importantes na rúa María Victoria Moreno, afectando a unha ponte do paseo dos Gafos, e en Estribela, Casaldourado, onde ademais se viu afectado o tendido eléctrico.

Na rúa Tetuán desprendéronse pezas dun dos inmobles que obrigaron ao peche desta rúa do centro histórico.

Outras zonas con incidentes foron a rúa Portugal, con danos a vehículos, o Miradoiro de Monte Porreiro, e varios centros educativos como o colexio de Monte Porreiro, situado na rúa Grecia, pola caída dunha árbore; o Sagrado Corazón e o Colexio da Carballeira

No IES Xunqueira 2, dúas árbores de gran tamaño caeron sobre vehículos e produciuse tamén un derrube doutra árbore no patio caendo sobre un lateral do centro educativo.

A avenida de Marín viuse parcialmente afectada, cortándose un carril en dirección Marín - Pontevedra.

Por outra banda, a avenida de Bos Aires permanece pechada polo risco de caída de árbores á altura do noiro da praia fluvial, mentres os servizos municipais avalían a seguridade da zona.

O temporal tamén provocou o desbordamento do río Gándara, nos límites co Concello de Barro, obrigando a desviar o tráfico de peregrinos.

As instalacións deportivas permaneceron pechadas durante a mañá no Concello de Pontevedra, e a súa reapertura dependerá da evolución meteorolóxica.

Os parques e xardíns municipais manteranse pechados polo momento debido ao risco que supón o vento e a chuvia.

Árbores derrubadas polo temporal. Jaime Peláez Rial

A concelleira Vilaverde destacou que os servizos municipais continúan traballando para resolver as incidencias pendentes e avaliar os danos en toda a cidade.