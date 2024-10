Levar unha dieta sa, unha obriga máis ca un consello para as persoas maiores

A Praza de Ourense de Pontevedra foi a meta final do percorrido polas catro provincias galegas que vén de completar a iniciativa de Cruz Vermella 'Creamos Saúde Tour' ofrecendo consellos, receitas e degustacións saudables.

Dirixida a persoas de 65 e máis anos, esta campaña tentou sensibilizar e promover ferramentas e coñecementos sobre o papel esencial da alimentación na saúde.

Nas persoas maiores, levar unha dieta sa, máis que unha recomendación, é unha obrigación.

Con todo, algúns cambios que ocorren a medida que se envellece poden facer máis difícil comer de maneira saudable. Por exemplo, se a persoa vive soa ou ten problemas para moverse isto tamén afecta á hora de cociñar.

O consumo de medicamentos tamén pode cambiar como se percibe o sabor da comida, causar boca seca ou reducir as súas ganas de comer. Nalgúns casos os recursos son insuficientes para comprar bos alimentos.

Superada a barreira dos 60 anos, a capacidade de absorción a nivel intestinal diminúe, dificúltase a mastigación, redúcese a actividade física, pérdese o olfacto e o gusto, entre outras moitas cousas. Estes factores contribúen a un desequilibrio nutricional que podería desencadear algún tipo de enfermidade. Por esta razón é esencial saber como alimentarse.

Santiago de Compostela, O Carballiño, A Coruña, Viveiro, Vilagarcía, A Estrada, Ribeira, Lugo, Ourense e, finalmente, Pontevedra, foron as localidades que percorreu Cruz Vermella para que a xente puidese coñecer de primeira man as receitas preparadas a bordo dun singular restaurante con rodas.

Un taco de bonito con salsa de tomate nunha tostadiña ou pescada con fabas son algúns dos exemplos de pratos que nesta foodtruck traballaron profesionais e alumnado das principais escolas de hostalería de Galicia, como o CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, CIFP Vilamarín de Ourense, IES Sanxillao de Lugo e CIFP Paseo das Pontes A Coruña.

O proxecto tamén puxo en valor o produto de proximidade e as receitas de toda a vida, esas que evitan o consumo excesivo de produtos envasados e o desperdicio alimentario.

Entre outras autoridades, no peche deste proxecto participaron o secretario autonómico de Cruz Vermella en Galicia, Marcos Gómez e Antonio Acevedo, director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria da Consellería de Política Social que financiou a foodtruck con cargo á casiña social do 0,7 % do IRPF.

Só en 2023, Cruz Vermella atendeu a un total de 44.810 persoas con 65 e máis anos en Galicia a través de iniciativas enmarcadas nas áreas de intervención de saúde e persoas maiores.