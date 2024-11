O Plan Galego de Reprodución Humana aspira a ofrecer a carteira de servizos máis ampla de España

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello aprobou este luns o Plan galego de reprodución humana asistida 2024-2028.

Segundo destacou, este Plan "vai permitir que Galicia sexa a comunidade que ofrece a carteira deste tipo de servizos máis ampla de España".

Estará dotado de 7,84 millóns de euros e trátase "dun dos compromisos" do Goberno autonómico para esta lexislatura, co que se busca "ampliar o número de beneficiarios" dos servizos de reprodución asistida na sanidade pública, tendo en conta que "un 15% das parellas precisan dun tratamento" deste tipo para "ter un fillo".

Entre as principais novidades está ampliar progresivamente a idade máxima de acceso a estas técnicas desde o límite actual dos 40 anos até cumprir os 45 anos e incluír ás mulleres que xa teñan un fillo.

Ademais, vaise a permitir a conxelación de óvulos na sanidade pública a mulleres con patoloxías non oncolóxicas e a aquelas de entre 30 e 35 anos que por motivos persoais, sen necesidade de padecer unha patoloxía, decidan pospor a súa maternidade.

Nesta liña, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indicou que o Servizo Galego de Saúde vai garantir que a primeira visita á consulta de reprodución asistida será nun máximo de 60 días desde que se solicite e o acceso aos tratamentos será nun prazo inferior ao seis meses.

Caamaño tamén explicou que a partir do próximo mes de decembro, a sanidade pública galega ofrecerá a conxelación de óvulos cando exista unha "indicación clínica ante o risco de perda de fertilidade" como no caso de mulleres con endometriosis e outras patoloxías non oncolóxicas que precisen cirurxía con risco de perda de fertilidade ou os homes trans. Até agora, a preservación de ovocitos só ofrécese en caso de tratamentos de cancro.

Unha das novidades que a Xunta xa ofrece é a posibilidade de someterse a un tratamento ás mulleres que xa tiveran un fillo mediante fecundación in vitro e conten con ovocitos ou embrións conxelados na sanidade pública.

Desde o próximo ano tamén se permitirá o acceso a tratamentos de fertilidade básicos a mulleres con esterilidad secundaria, é dicir, que teñan dificultades para concibir ou xestar despois de levar un primeiro embarazo a termo sen problemas.

Un dos obxectivos máis ambiciosos do plan é ofrecerlles ás galegas de entre 30 e 35 anos, por motivos unicamente persoais e sen necesidade de patoloxía, a posibilidade de conxelar óvulos nas unidades do Servizo Galego de Saúde para realizar unha posterior transferencia, sempre co límite dos 45 anos.

Esta medida implantarase de forma progresiva, de forma que en 2026 incluirase ás mulleres de entre 34 e até ter os 35 anos cumpridos, en 2027 ampliarase ás de entre 32 e os 34 anos e no ano 2028 estenderase a medida ás mulleres de 30 a 32 anos.

Tamén de forma progresiva elevarase até o límite de cumprir 45 anos a idade máxima para o acceso ás técnicas de reprodución asistida, como fecundacións in vitro ou inseminacións artificiais, tanto da parella como de doante.

Desta forma, desde marzo do próximo ano 2025, o Servizo Galego de Saúde permitirá o acceso ás mulleres de até 41 anos cumpridos, en marzo de 2026 até os 42, no mes de mazo de 2027 até os 43 anos, en marzo do ano seguinte até os 44 e, así, en decembro de 2028 cumprir a promesa de facilitalo tamén para mulleres até os 45 anos.

Gómez Caamaño e Alfonso Rueda

Gómez Caamaño indicou que a posta en marcha deste Plan implica unha mellora e incremento de "persoal, medios e infraestruturas". En concreto, a Xunta vai investir máis de 5 millóns de euros para aumentar os persoais das unidades de reprodución asistida multiplicando por 2,5 o persoal actual.

Ademais, vanse a investir outros 1,7 millóns de euros e a mellorar o equipamento das actuais unidades de reprodución asistida.

Ao mesmo tempo, a Xunta dedicará 1 millón de euros a obras de adaptación das unidades.