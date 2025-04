Un plan de seguridade cidadá, a fórmula do PP para facer fronte a agresións en espazos públicos

O presidente do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, presentou un plan de seguridade cidadá en resposta á preocupación veciñal tras unha serie de incidentes na cidade, entre eles a recente agresión a unha muller na praza da Ferrería.

O plan estrutúrase en cinco eixos fundamentais: completar as vacantes nos equipos de persoal de Policía Local e Nacional para garantir patrullas a pé durante todo o ano; reforzar os servizos sociais municipais, área na que Pontevedra é unha das capitais provinciais con menor investimento en España, segundo indica; intensificar a limpeza mediante baldeos ata tres veces diarias en zonas críticas; convocar urxentemente a Xunta Local de Seguridade e crear un Consello Local con participación cidadá.

Domínguez criticou duramente o que considera incoherencias na xestión municipal, sinalando que mentres se impoñen multas de ata 1.500 euros a propietarios de mascotas por non recoller excrementos, tolérase que outras persoas realicen as súas necesidades fisiolóxicas na vía pública.

Similar contradición ocorre, segundo denuncia, coas sancións por depositar lixo fóra de colectores ou realizar pintadas, mentres algúns veciños sofren ameazas mediante grafitis sen consecuencias.

O PP pontevedrés sinala que leva desde 2023 alertando sobre problemas de seguridade en zonas como A Ferrería, Augusto García Sánchez ou as galerías Oliva, e advirte que recorrerá á Valedora do Pobo si o goberno nacionalista continúa sen atender as súas demandas.

O Partido Popular local leva meses reclamando melloras no ámbito da seguridade cidadá.

A petición do PP de participar na Xunta Local de Seguridade xerou polémica en meses anteriores.

Segundo recollía Pontevedra Viva, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, respondeu contundentemente á petición en marzo de 2024, lembrando que "isto é un órgano de carácter técnico entre o goberno local e o Goberno de España, non é un órgano de debate político".

O partido de Domínguez desenvolveu diversas iniciativas relacionadas coa seguridade cidadá, incluíndo unha moción presentada no pleno de marzo de 2023 para incrementar a presenza policial no barrio de Campolongo, que foi rexeitada polo BNG e o PSOE.

Tamén organizaron unha recollida de sinaturas en abril de 2024 cunha carpa instalada na praza da Peregrina e mantiveron reunións cos veciños máis afectados durante o último ano.

En particular, a zona da Ferrería foi un dos puntos máis conflitivos, onde segundo o PP se produciron numerosos altercados relacionados con persoas sen fogar, o que motivou repetidas solicitudes para convocar a Xunta Local de Seguridade.