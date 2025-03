Poio acolle un curso de atención ao cliente en supermercados con prácticas en Froiz

O Concello de Poio, en colaboración coa fundación Acción Contra el Hambre, puxo en marcha esta semana un curso de atención ao cliente en comercio supermercado, que xa completou todas as prazas dispoñibles.

A formación teórica, que se está a desenvolver na Casa Rosada, consta de 100 horas, das cales 60 son prácticas non laborais nos supermercados Froiz.

Ángel Moldes, alcalde de Poio, destacou a importancia desta iniciativa, que ofrece unha oportunidade de formación totalmente gratuíta nun sector con alta demanda de contratación.

"Este curso non só proporciona coñecementos teóricos, senón que tamén inclúe prácticas en Froiz, o que supón un valor engadido moi importante para as persoas participantes", sinalou Moldes.

A formación está especialmente dirixida a persoas en situación de desemprego, seguindo a liña doutros cursos organizados polo Concello de Poio, como o recente curso de carnicería e charcutería.

O obxectivo é ofrecer ferramentas que faciliten a inserción laboral dos participantes, combinando aprendizaxe teórica e experiencia práctica.

OBRADOIRO DE COLLAGE DIXITAL

Por outra banda, a artista local Mai Ferreira impartiu este martes un obradoiro sobre a súa obra e a técnica do collage dixital ao alumnado de arte do IES de Poio.

A actividade, organizada polo Concello de Poio para conmemorar o Día da Muller, permitiu aos estudantes coñecer de cerca o proceso creativo de Ferreira, que actualmente reside en Alemaña e expón a súa obra na mostra "Mulleres (In)visibles" no Casal de Ferreirós.

A artista, que utiliza o collage dixital para plasmar soños, sensacións e pensamentos, explicou como a combinación de imaxes aparentemente sen relación crea novos universos con infinitos significados.

A súa exposición, que estará aberta ata o 28 de marzo, inclúe retratos e collages de mulleres cotiás, moitas delas relacionadas coa súa familia ou figuras históricas descoñecidas.

Obradoiro de collage dixital, de Mai FerreiraConcello de Poio

Por último, a concellería de Benestar e Igualdade continúa a promover actividades para fomentar a autonomía das persoas maiores.

En colaboración coa Fundación Amigos de Galicia, organiza un curso gratuíto na Casa Rosada para aprender a usar tecnoloxías cotiás, como caixeiros automáticos, teléfonos móbiles ou a app do Sergas.

A formación, de 10 horas, terá lugar os xoves 20 e 27 de marzo e 3 e 10 de abril. As inscricións xa están abertas no Pazo Besada ou no teléfono 986 872 401.