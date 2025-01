Portos de Galicia dá luz verde á renovación de arborado e á instalación dun punto 'selfie' en Cambados

O organismo público Portos de Galicia autorizou ao Concello de Cambados dúas actuacións coa intención de mellorar a zona portuaria do municipio.

A primeira delas permitirá a renovación integral do arborado na alameda de Santo Tomé, mentres que a segunda dotará á Ribeira de Fefiñáns dun innovador punto para a realización de fotografías.

O proxecto na alameda contempla unha importante intervención que suporá a tala de dezasete árbores existentes e a súa substitución por exemplares de menor porte, unha actuación que correrá a cargo do Concello.

A administración local asumirá tamén o mantemento posterior da zona mentres os novos exemplares permanezan no espazo portuario, debendo garantir que estas tarefas non interfiran co normal desenvolvemento da actividade portuaria nin co tránsito de vehículos pesados e maquinaria.

En canto á segunda actuación autorizada, instalarase na Ribeira de Fefiñáns unha estrutura de aceiro de metro e medio de altura deseñada especificamente para que os visitantes poidan realizar autorretratos.

Este soporte para móbiles situarase na zona axardinada dentro do espazo de servizo portuario, permitindo aos usuarios capturar imaxes nun dos espazos máis emblemáticos da vila.

Ambas intervencións teñen uns prazos de execución establecidos por Portos de Galicia: deberán iniciarse nun período máximo de tres meses e estar rematadas antes de medio ano.

Estas autorizacións, segundo Portos de Galicia, benefician non só aos usuarios das instalacións portuarias senón ao conxunto da cidadanía.