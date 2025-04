O PP alerta do "éxodo" na Policía Local tras a marcha do ex xefe José Manuel Duarte a Sanxenxo

O portavoz municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, alertou do "éxodo" na Policía Local tras o traslado do ex xefe da institución entre 2020 e 2023, José Manuel Duarte, que continuará a súa carreira profesional no Concello de Sanxenxo.

Rafa Domínguez mostrou a súa "preocupación e malestar" tras o que describe como o "último episodio da fuga de policías locais do Concello de Pontevedra".

O portavoz do PP considera que non se trata dun feito illado senón que existe un "goteo constante" de axentes municipais que deciden marchar da cidade.

Para Rafa Domínguez esta circunstancia pon en evidencia os "graves problemas estruturais" no seo da Policía Local que vén denunciando o PP e do que culpan directamente o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

"Duarte non se vai por unha decisión persoal, senón porque foi vítima dun trato inaceptable por parte do alcalde Lores e o seu equipo de goberno do BNG", manifestou Domínguez. "O abandono institucional e a falta de apoio empuxáronlle a buscar un novo destino profesional", engadiu.

O Partido Popular sostén que Pontevedra está ante un "éxodo" de policías "ante a falta de recursos e medios profesionais" cos que conta a Policía Local, que "lles impide afrontar con eficacia os problemas de seguridade", ademais de "a actitude reiterada de Lores cara aos funcionarios públicos, marcada polo desprezo e a desconsideración".

Sobre a carreira profesional de Duarte, Domínguez destacou a súa "traxectoria impecable e o seu compromiso incuestionable coa seguridade e o benestar dos pontevedreses".

"Perder un ex xefe de policía como el é un golpe duro para a cidade", engadiu antes de desexarlle éxito na súa nova etapa profesional tras apuntar que "Sanxenxo gaña un gran profesional e Pontevedra, por desgraza, volve perder talento e liderado por culpa dos malos tratos institucionais do goberno local. E iso é algo que non podemos nin debemos tolerar", concluíu.