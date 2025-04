A dilación na entrega do informe técnico sobre o afundimento do Villa de Pitanxo provocou que o Partido Popular presente unha batería de preguntas no Senado esixindo ao Ministerio de Transportes explicacións sobre este atraso.

Consideran que a situación é "inexplicable" ao manter bloqueada a investigación xudicial do maior naufraxio da pesca española nas últimas catro décadas.

A senadora popular pontevedresa Pepa Pardo formalizou varias cuestións ante a Cámara Alta para coñecer por que a Comisión Permanente de Investigacións de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) non entregou aínda este documento, que o xuíz instrutor do caso reclamou en catro ocasiones a este organismo dependente do Goberno.

A situación obrigou a prorrogar a instrución xudicial por outro seis meses adicionais, provocando "a desazón das familias dos 21 falecidos, que queren saber cales foron as responsabilidades nesta traxedia", segundo sinala Pardo.

Os populares reclaman coñecer as medidas adoptadas polo Ministerio para superar os obstáculos que bloquean a publicación do informe, os requirimentos realizados á CIAIM e a data prevista para a súa entrega ao Xulgado Central número 2 da Audiencia Nacional.

"Polo bo funcionamento da xustiza e pola débeda moral coas familias das vítimas, pedimos que este informe pase a ser absolutamente prioritario, algo que sospeitamos non sucedeu ata a data", subliña a senadora pontevedresa.

Pepa Pardo lamenta a "nula dilixencia e sensibilidade" mostrada ante esta traxedia marítima cando se cumpren máis de tres anos do naufraxio.