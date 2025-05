Precisión cirúrxica no Hospital do Salnés cun innovador sistema de imaxe en tempo real

O Hospital Público do Salnés acaba de dar un salto tecnolóxico no seu bloque cirúrxico coa incorporación dun sistema de arco cirúrxico de última xeración.

Este avanzado dispositivo, xa en funcionamento no centro hospitalario de Vilagarcía de Arousa, permite aos profesionais sanitarios obter imaxes radiolóxicas en ultra alta definición e en tempo real durante as intervencións, o que se traduce nunha maior precisión e seguridade nos procedementos cirúrxicos.

O novo equipamento, deseñado especificamente para o traballo en quirófano, destaca pola súa portabilidade e facilidade de manexo.

Dispón dun tubo de raios, un panel detector plano e un monitor de imaxe que permite aos cirurxiáns identificar con total claridade as estruturas anatómicas, a posición de implantes, materiais cirúrxicos e instrumentos durante toda a operación.

Aínda que o arco será empregado en diversas especialidades, o servizo de Traumatoloxía será un dos principais beneficiados, especialmente nas cirurxías de columna, onde a visualización precisa resulta fundamental.

Esta tecnoloxía facilita, ademais, a realización de técnicas minimamente invasivas, reducindo a necesidade de procedementos convencionais máis agresivos.

Outra das vantaxes significativas do novo sistema é a capacidade para almacenar as imaxes na Historia Clínica dos pacientes, o que evita ter que realizar novas probas para controis posteriores á cirurxía. As imaxes tamén serven para estimar con maior precisión a dose de radiación necesaria en cada intervención.

A posta en marcha deste avanzado equipamento contou coa presenza do xerente da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores Arias, quen estivo acompañado da directora do Distrito Sanitario arousán, Nuria Iglesias Álvarez, do director de Recursos Económicos, Vicente García Fernández, e de diversos profesionais da área cirúrxica do hospital.