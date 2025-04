Primeiro paso para integrar a Escola de Enfermería do Hospital Provincial no sistema universitario galego

O sistema universitario galego experimentará unha reorganización no ensino de enfermería tras o protocolo asinado este mércores en Santiago.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, Juan José Nieto Roig; e os reitores das universidades de Vigo, Manuel Reigosa; Santiago de Compostela, Antonio López; e A Coruña, Ricardo Cao, rubricaron un acordo que transformará a estrutura docente destes estudos.

O plan, con vixencia para os vindeiros catro anos, establece a concentración da docencia nunha única facultade por universidade, integrando progresivamente as oito escolas adscritas de Enfermería que existen actualmente en Galicia.

Destas, seis pertencen ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) e están situadas en Vigo (Meixoeiro), A Coruña, Ourense, Santiago e Lugo, ás que se suman a da Deputación de Pontevedra, situada no Hospital Provincial, e a de Povisa.

O proceso comezará nunha primeira fase coas escolas da Coruña, Lugo, Ourense e Meixoeiro, aínda que a previsión é avanzar posteriormente coa integración da escola da Deputación de Pontevedra e da escola privada de Povisa.

Esta transformación, segundo destacou Rueda, "permitirá homoxeneizar a formación, fortalecer os vínculos entre educación superior e sanidade pública e formar a profesionais cada vez máis preparados".

Un dos beneficios inmediatos para o alumnado será o acceso á matrícula gratuíta implantada desde 2024, tal como destacou o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, quen falou en nome das tres universidades.

"Non só se trata de que o alumnado destes centros poida realizar xestións como o resto, senón que tamén se poida beneficiar da matrícula gratuíta", subliñou.

O protocolo tamén contempla un incremento mínimo do 15% nas prazas dos graos de enfermería nos próximos catro anos, acadando unha cifra próxima ás 600.

Esta medida responde, segundo o presidente da Xunta, á "crecente demanda asistencial" e á necesidade de formar máis persoal sanitario, tendo en conta que "España segue por debaixo da media europea e precisa cando menos outros 100.000 profesionais".

Pacto pola Enfermería entre as universidades galegas e a Xunta de GaliciaDUVI - Universidade de Vigo

Ademais, o acordo aborda a resolución dos problemas de persoal docente e investigador.

As universidades, co financiamento finalista achegado pola Xunta, comprométense a asegurar o paulatino incremento de persoal a tempo completo e indefinido nos futuros centros. Tamén se incentivará a carreira investigadora e a lectura de teses no ámbito da enfermería.

Durante o período de transición, a Consellería de Sanidade e outros organismos financiadores manterán o investimento necesario para garantir que a formación do alumnado manteña os máximos niveis de calidade.