O programa de detección precoz de cancro de cérvix detecta seis casos na área de Pontevedra-O Salnés

O Programa galego de detección precoz do cancro de cérvix diagnosticou seis casos de cancro de colo uterino na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés desde o seu inicio a mediados de 2022 ata finais de 2024.

Neste período, o programa tamén identificou 264 lesións de colo de útero de diferente gravidade, unha cifra que demostra a importancia desta iniciativa preventiva.

A campaña, que se desenvolve nos 42 centros de saúde da área sanitaria, invitou a participar a máis de 42.600 mulleres, o que supón o 61% da poboación feminina entre 35 e 65 anos da zona.

Do total de convocadas, máis de 30.000 recibiron a invitación por SMS ou carta, mentres que outras 12.284 foron captadas directamente polas matronas nas consultas, unha dobre vía que facilita o acceso ao programa.

Os resultados mostran unha participación do 58,77%, realizándose máis de 22.000 probas do Virus do Papiloma Humano (VPH).

A positividade global ao virus situouse no 6,46%, en liña cos datos epidemiolóxicos esperados. Entre os casos detectados, rexistráronse 155 mulleres con lesións premalignas CIN 1 (cunha taxa de 6,98 por mil mulleres), 54 con lesión CIN 2 (2,43 por mil) e 49 con lesión CIN 3 (2,21 por mil).

A detección realízase mediante unha proba sinxela e indolora que pode efectuarse tanto no centro sanitario como no domicilio, xa que o virus detéctase no fluído vaxinal.

Se o resultado é negativo, o risco de ter anomalías nas células do colo do útero é mínimo. En caso de positividade, realízase unha citoloxía no centro de saúde para verificar a ausencia de anomalías.

O programa contempla unha nova revisión aos cinco anos para as mulleres con resultados negativos.

Os resultados poden consultarse a través da plataforma E-Saúde ou mediante o profesional de Atención Primaria, un mes despois da realización da proba.

Se non se detectan anomalías, as participantes reciben un SMS co resultado, mentres que se precisan máis probas, reciben unha carta no seu domicilio coa correspondente cita.

Este programa, que desde decembro de 2023 está implantado en todas as áreas sanitarias galegas, busca reducir a morbi-mortalidade deste tipo de cancro, unha das principais causas de cancro entre mulleres a nivel mundial, pero tamén unha das neoplasias malignas que se poden controlar máis eficazmente mediante a detección e tratamento precoces.