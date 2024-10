A actualización dos impostos municipais en Cuntis segue xerando controversia no municipio.

O goberno local, liderado polo PSOE, defendeu a necesidade desta medida para "garantir a calidade dos servizos públicos", mentres que a oposición, encabezada polo Partido Popular, cualificouna de "brutal incremento fiscal".

Neste sentido, Campos lembrou que foi o seu partido quen, en 2016, reduciu o IBI tras os incrementos aplicados polo PP durante o seu mandato (2012, 2013 e 2015).

Critica, á súa vez, a postura da oposición, sinalando que foi precisamente este partido o que, no seu momento, "impuxo as maiores subidas deste imposto na historia recente do municipio".

Ademais, desde o PSOE lamentan que a oposición "non presente alternativas viables" e no seu lugar optase por criticar a proposta do goberno local, que lamenta que "o encarecemento do custo da vida durante os últimos catro anos tamén inflúa no encarecemento da xestión municipal".