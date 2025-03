Reactivan as escolas de psoriase e dermatitis atópica para pacientes da área sanitaria

O Servizo de Dermatoloxía da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés volve impulsar as escolas de psoriase e dermatitis atópica coa programación de novas sesións.

Trátase dunha iniciativa dirixida a pacientes da comarca afectados por estas patoloxías, e que ofrece consellos e formación tamén no caso pediátrico para familias e coidadores.

Todas as sesións celebraranse no salón de actos do Hospital Montecelo de Pontevedra en horario de tarde, ás 17:30 horas, cunha duración aproximada dunha hora e media.

Para participar será necesario realizar inscrición previa por correo electrónico indicando a que sesión se desexa acudir.

A Escola de Psoriase programou tres sesións para este ano 2025: o luns 21 de abril, o martes 23 de setembro e o martes 4 de novembro. Neste caso as persoas interesadas deberán confirmar a súa participación escribindo a [email protected].

Coidados diarios da pel, opcións de tratamento ou o uso acomodado dos medicamentos corticoides son algúns dos puntos que se tratarán, ademais de tentar dar ferramentas para poder xestionar as emocións e factores psicolóxicos asociados a esta patoloxía.

Pola súa banda a Escola de Atopía ofrecerá este ano dúas sesións pediátricas e unha sesión dirixida a adultos e adolescentes.

As sesións pediátricas celebraranse os martes 19 de maio e 18 de novembro, impartidas por profesionais dos servizos de Dermatoloxía e Pediatría e ofrecendo información sobre como detectar a dermatitis, a forma na que se manifesta e como se avalía a súa gravidade, ademais de facer fincapé nas medidas de prevención e nos tratamentos e coidados da pel.

A sesión para adultos e adolescentes realizarase o martes 21 de outubro.

Para confirmar participación na Escola de Atopía debe enviarse un correo electrónico a [email protected].